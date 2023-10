Présidentielle 2024 : Aliou Mamadou Dia dévoile ses priorités et son ambition pour le Sénégal Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2023 à 01:52 | | 0 commentaire(s)|

Après avoir dévoilé leur candidat, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR), parti politique sénégalais fondé par Cheikh Mouhamadou Moustapha Sy, chef religieux et guide des Moustarchidines, a présenté au grand public son candidat, Aliou Mamadou Dia.



Depuis ses débuts, ce dernier, dont le profil semble être « PUR » avec un parcours exceptionnel, ne cesse de remercier son guide et mentor Cheikh Seydi Mouhamadoul Moustapha SY Maktoum, pour son choix et sa confiance.



Bien vrai que la cérémonie d’aujourd’hui n’est pas dédiée à l’exposition de son programme, Aliou Mamadou Dia a bien dégagé quelques points majeurs de ses ambitions pour le développement du Sénégal.

