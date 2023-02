Présidentielle 2024 / Alliance AFP/APR : Moustapha Niasse apporte des précisions

La candidature d’Alioune Sarr pour l’Alliance des forces de progrès (Afp) à la présidentielle de 2024, n’a pas été décidé par le parti.



C’est du moins ce qu’a indiqué, le Secrétaire général national des progressistes, Moustapha Niasse, qui présidait, samedi, la rencontre dénommée “Causeries du mois”. Interpellé sur les investitures de l’ancien ministre des Transports aériens, M. Niasse a formellement démenti cette information, qu’il dit avoir appris à travers la presse.



” A l’Afp, nous avons dépassé le temps des soupçons. Ce que nous voulons, c’est la discipline au sein de l’Afp. Une candidature de l’Afp a été déclarée, comme vous l’avez vu dans la presse. Mais ici, on ne fait pas de procès, surtout quand les gens ne sont pas là, nous nous l’interdisons. L’Afp n’a pas désigné de candidat, pas encore pour l’année 2024. L’Afp est dans Benno Bokk Yakaar et elle est ancrée dans Benno. Nous dépassons toutes autres considérations. Le parti est en train de gérer cette situation, un point, un trait “, a-t-il déclaré, ce samedi, lors d’une rencontre dénommée « Causeries du mois », relatent nos confrères de "Rewmi".



Poursuivant son propos, l’ancien président de l’Assemblée nationale dira que “ l’Afp a toujours été un parti sérieux. Réflexion approfondie de droiture, de vigilance et de respect vis-à-vis du peuple sénégalais, cette question n’est pas à l’ordre du jour dans les activités et réflexions de l’Afp ”. « L’Alliance des forces du progrès (AFP) n’a pas encore désigné de candidat », a fait savoir Moustapha Niasse.



Il a, aussi été question du troisième mandat de Macky Sall. D’après M. Niases, leur parti n’a pas encore statué sur la question, « car ce n’est pas à l’ordre du jour… Nous sommes dans Benno Bokk Yakaar, toute considération personnelle nous l’avons dépassée. Le parti est en train de gérer cette situation… L’AFP a toujours été un parti sérieux, de respect et de vigilance ».



Congrès…



« I l faut une programmation et une planification d’un certain nombre de mesures, commençant par la vente de cartes dont 50 mille cartes sont déjà disponibles et le même nombre va arriver, la commission sera présidée par Bouna Ahmed Seck. Nous avons déjà démarré le congrès et nous allons vers ce pas jusqu’à la date prévue, je ne serai plus secrétaire général de l’AFP… Une femme peut être élue comme secrétaire générale de l’AFP car les élections se feront sur l’ensemble du territoire. Il y aura un vote, ça peut être même une jeune et les cartes sont là… », souligne-t-il.