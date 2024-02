Présidentielle 2024 : Aly Ngouille Ndiaye mène sa campagne sur You Tube, Facebook, X, Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Février 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)|

Candidat confirmé à la présidentielle de 2024, l’ancien ministre de l’Intérieur sous le régime de Macky Sall a entamé sa campagne par une stratégie de communication appelée « Diissoo Ak AlyNgouille ».

Une vaste campagne mise en branle dans les réseaux sociaux : Facebook, X, YouTube, … pour toucher des millions de citoyens sénégalais. C’est un Live qui a duré une demi-heure d’interaction avec les internautes.



Le maire de la ville de Linguère a étalé son programme axé sur l’autosuffisance alimentaire à travers l’agriculture, la pêche, l’industrie … Dans ses réponses, il a toujours mis l’accent sur l’agriculture qui selon lui est le seul moteur du développement économique d’une nation.



À titre d’exemple, il dit : « J’envisage la mise en place de programmes spéciaux d’aménagement des terres et le développement de plusieurs variétés de cultures afin de favoriser la production et la transformation industrielle. Avec les ressources qui existent en Casamance, on n’a pas besoin de vivre de produits d’exportation. Il y a moins de dix ans, les indonésiens étaient venus en Casamance pour chercher du palmier. C’est ce pays qui nous vend l’huile que nous utilisons. Cette huile vient du palmier… » « J’ai un programme pour développer notre politique agroalimentaire. Même pour le riz aussi, nous avons des hectares d’eau douce inexploitées, en Casamance comme le long du fleuve Sénégal », fera savoir l’ancien ministre de l’Agriculture.

Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-2024-Aly-...

