Présidentielle 2024 : Aly Ngouille Ndiaye s’engage à faire de la ‘’sécurité’’ des Sénégalais, une priorité

« J’ai décidé, s’il plaît au Tout-Puissant, avec humilité et détermination, d’être candidat à l’élection présidentielle du 25 février 2024 », a déclaré Aly Ngouille Ndiaye, ex-ministre de l’Agriculture, de l’Equipement rural et de la Souveraineté alimentaire, indiquant avoir pris cette décision par devoir, dans la volonté et l’humilité, de servir son peuple.



En effet, pour avoir occupé les plus hautes fonctions de l’Etat, de 2012 à maintenant, l’ancien ministre de l’Intérieur dit avoir eu le privilège de très tôt identifier et de cibler les priorités des Sénégalais, à la tête desquelles, on retrouve la ‘’Sécurité’’ dans toutes les échelles de la vie.



Il met d’abord en exergue la sécurité civile. En effet, souligne-le maire de Linguère, « nous aspirons tous à vivre dignement dans notre espace national et sous-régional de paix et le contexte de menaces extérieures exacerbées nous y incite sans équivoque ».



Evoquant ensuite le cas de la sécurité alimentaire, l’ex-ministre de l’Agriculture estime que notre pays ne doit pas continuer à dépendre. « Notre pays ne peut plus dépendre de l’extérieur pour nourrir sa population. Notre souveraineté alimentaire conditionne notre capacité à assumer nos devoirs vis-à-vis de nous-mêmes et de nos partenaires de toutes obédiences », a-t-il mentionné.



Concernant par ailleurs la sécurité sociale, le candidat de la coalition ‘’Alyngouille2024’’ déclare : « elle est garante de la santé des différentes couches de notre peuple, de leur bien-être social, de la nécessaire victoire définitive à remporter contre la pauvreté, pour la suppression progressive de toutes les formes de fracture sociale ». Afin d’accorder une priorité aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique, le candidat déclaré entend permettre à ces champions nationaux, d’avoir un accès efficient et équitable.



« Notre pays ne peut plus faire l’économie d’un contrôle effectif de son économie, par un accès efficient et équitable aux financements, par la priorité accordée aux entrepreneurs nationaux dans la distribution de la commande publique et enfin, par un réaménagement plus favorable de la fiscalité des entreprises nationales », a-t-il promis.



Par ailleurs, reconnaissant qu’il y a dans notre pays, beaucoup de souffrances, d’injustices et de divisions, l’ex-responsable et membre du parti de l’Alliance pour la République, compte réconcilier les Sénégalais. Et de s’engager : « En ces temps graves et porteurs d’inquiétudes multiformes, je veux être le président d’un Sénégal réconcilié, je veux redonner au Sénégal sa réputation de quiétude, d’empathie et de sociabilité ».



Sur ce, le dissident de la majorité présidentielle appelle les Sénégalais autour de leurs valeurs cardinales : « J’en appelle à toutes et à tous nos compatriotes? pour un rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle de la nation sénégalaise ».



Aly Ngouille Ndiaye a également promis de « renforcer l’indépendance de la justice et d’établir une réelle séparation des pouvoirs », notamment « entre l’exécutif et le judiciaire ». Et d’indiquer : « Ces dernières années, une série d’affaires impliquant des citoyens dans notre pays, a mis en évidence la nécessité de mener une réforme des institutions judiciaires, afin de renforcer l’indépendance de la justice et d’établir une réelle séparation des pouvoirs entre l’exécutif et le judiciaire. Je m’engage solennellement à porter ce combat ».











