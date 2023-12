Présidentielle 2024: Amadou Ba, un changement dans la continuité En perspective à l’élection présidentielles du 25 février 2024 au Sénégal, Amadou LAM invite à soutenir la candidature de Monsieur le Premier ministre, Amadou BA, sous la bannière de la coalition Benno BokkYakaar et la grande majorité présidentielle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 13:15 | | 0 commentaire(s)|

Face aux défis actuels et futurs du monde contemporain, dans un contexte sous-régional et international où l’horizon d’une humanité commune est menacé par de multiples foyers de tensions et de guerres sous plusieurs formes, qui à la manière d’onde sismiques, se propagent à grande vitesse par des pressions inflationnistes sur les cours des matières premières, sur les chaines d’échanges commerciaux et sur le système monétaire et financier international, dansune gouvernance mondiale en quête de renouveau.Tous ces phénomènesde dislocations se fontdéfavorablement sentir dans de nombreuses parties du monde, principalement dans les économies des pays du Sud, connues pour être les plus vulnérables à ce jour.



Par conséquent, il est plus qu’important, en dehors de toute passion entretenue par le jeu politique actuel, de faire un choix utile, cohérent et crédible, pour définir ensemble, la meilleure trajectoire politique, économique, sociale et environnementale de notre cher pays pour ces cinq prochaines années, et bien au-delà. C’est parce que, dans le même temps, il est de notre devoir d’assurer ce legs intergénérationnel d’une communauté de destin et de notre pouvoir de préparer les générations futures, que le poids des responsabilités nous recommande, sans nous dissimuler, d’être à la hauteur des enjeux réels du moment.



Tout le sens de mon engagement citoyen, ou dirais-je celui de nombreux d’entre nous, sans aucune coloration politique au préalable, adhérant spontanément au profil Amadou BA, est nourrit d’une très forte ambition de faire émerger le Sénégal, de poursuivre dans la stabilité, le processus de consolidation et d’accélération (i) de sa propre dotation d’un modèle économique compétitif, endogène et résilient et (ii), d’un système de protection sociale inclusif et soutenable, avec un engagement ferme dans tout processus décisionnel des référentiels des politiques publiques.



Si laphase de parrainage citoyen est déjà un franc succès, avec un chiffre record de près de quatre millions de parrainages,elle demeure un premier pas important pour entériner cette dynamique positive, cet engouement populaire et républicain autour du candidat de la majorité présidentielle dans un schéma inédit et historique, où le président sortant, Macky Sall, ne se représente pas.Il nous reste à transformer l’essai dans moins de 90 jours.



Dans le jargon financier, nous disons qu’il y a un réel « buy-in » sur la valeur Amadou BA.Aussi, jouit-il d’une excellente image sur le plan international pour attirer les flux des capitaux privés à davantage accompagner la transformationstructurelle de l’économie sénégalaise.



Le Premier ministre et candidat de la majorité présidentielle a le profil, l’expérience, la maitrise de l’appareil d’État,la vision pour conduire le Sénégal versl’émergence par la poursuite de réalisation du Plan Sénégal Émergent dans tous ses domaines stratégiques et prioritaires définis dans son Plan d’Actions Prioritaires 3 (PAP 3). Amadou BA est résolument engagé à préserver l’unité nationale, la sécurité et la stabilité politique de notre pays.



À l’horloge d’un Sénégal exploitant du pétrole et du gaz à compter du prochain semestre, le PAP 3, dans sa définition et son élaboration, matérialisé par des plans d’investissements prioritaires, accorde une place primordiale, au soutien et au développement du secteur privé national avec un fort engagement de l’État du Sénégal, de créer les meilleures conditions pour une mobilisation de l’investissement privé national et international en soutien aux politiques publiques et aux acteurs économiques, à notre belle jeunesse et ses attentes légitimes en matière de politique d’emploi, de formation et d’opportunités professionnelles, à l’autonomisation des femmes par l’impulsion de l’entreprenariat féminin, pour un avantage compétitif de nos tissus productifs territoriaux, aux programmes de renforcement des capacités d’accès à l’eau et d’assainissement, à l’Energie, dans les agglomérations et à l’ensemble des composantes de la société sénégalaise dans ses quatorze régions, et à la diaspora.



Dès 2024,le Sénégal entrera dans un nouveau régime de croissance économique, qui devrait atteindre 8,3% de son Produit Intérieur Brut avec hydrocarbures (selon le Fonds Monétaire International), le plaçant ainsi parmi les pays à forte croissance en 2024 de la région Afrique de l’Ouest, et toujours dans un objectif de maintenir le déficit budgétaire à 3% d’ici 2025.



Mes chers compatriotes, rejoignons l’appel du candidat Amadou BA et son équipe, dans ce projet et soyons les architectes du progrès et de la marche vers l’émergence.





Amadou LAM,



Soutien du Candidat Amadou Ba



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook