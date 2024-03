Présidentielle 2024 : Anta Babacar Ngom appelle ses militants, à rester ”vigilants”

La candidate à la présidentielle, Anta Babacar Ngom, a appelé ses militants à rester ”vigilants”, pour assurer le bon déroulement et la sécurisation du vote.



“ Je demande à nos militants de rester vigilants, pour assurer le bon déroulement et la sécurisation du vote “, a-t-elle dit, après avoir voté au bureau 7 du centre du lycée Ngalandou Diouf, dans le quartier dakarois de Mermoz, rapporte l’"APS".



La présidente du mouvement ”Alternative pour la relève citoyenne” (ARC), s’est félicitée de la tenue ” enfin ” du scrutin, après les péripéties qui ont jalonné le processus électoral, ajoutant que son mouvement politique a mis en place un système de veille et de contrôle des votes.



” On a vécu beaucoup de soubresauts, mais aujourd’hui, nous avons enfin l’opportunité de voter ”, s’est-elle félicitée, saluant la ” maturité politique et la ténacité du peuple sénégalais ”, lit-on sur le site de l'Aps.



Selon elle, ce jour est ” un moment historique pour la démocratie sénégalaise et une preuve de la souveraineté du peuple sénégalais ”.



Elle a également appelé tous les Sénégalais, à ” rester sereins dans l’attente de la proclamation des résultats ”.



Seule femme parmi les dix-neuf candidats au scrutin présidentiel, Anta Babacar Ngom, 40 ans, est une administratrice de sociétés.