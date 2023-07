Le président du Conseil européen, M. Charles Michel a aussi salué l'annonce de Macky Sall. Selon lui, « vous œuvrez pour le Sénégal et défendez une Afrique forte et respectée. Merci pour l'excellente coopération. L’Union africaine au G20, transition climatique juste et réforme du financement du développement : autant de défis que nous relevons ensemble », a-t-il dit...

