Présidentielle 2024: Fatoumata Niang Bâ et l’UDS/ R se retroussent les manches et engagent la bataille électorale Rédigé par leral.net le Dimanche 14 Janvier 2024 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

« Mon engagement auprès du chef de l’Etat et de la grande coalition présidentielle BBY est sans équivoque. Nous réitérons l’engagement qui nous a toujours animé pour être aux côtés du président visionnaire, Macky Sall »! Ce sont les premiers mots que la présidente de l’Union pour le Développement du Sénégal du Renouveau (UDES-R) a tenu ce samedi à l’endroit de son leader, le président Macky Sall. Fatoumata Niang Bâ dans une posture de « Sargal », a magnifié ces efforts consentis dans plusieurs secteurs par le chef de l’Etat, qui rappelons, a annoncé qu’il ne sera plus candidat à la prochain élection présidentielle. « Beaucoup de présidents sont passés par là. Chacun est venu avec une touche qui lui est propre pour mettre le pays sur les rampes de l’émergence. Mais nous devons savoir que le président Macky Sall, a modernisé le Sénégal » a déclaré, la directrice générale de la Société d'exploitation du marché d'intérêt national et de la gare des gros porteurs « SEMIG » qui s’exprimait devant tous les membres de son parti prêts à mettre l’énergie nécessaire pour donner la victoire à la majorité pour assurer la continuité.

Aussi, Fatoumata Niang Bâ n’oublie guère de souligner la « dimension sociale » du président de la République qui selon elle, a très tôt compris qu’il fallait, travailler pour une équité entre les différentes localités du pays. Mais également la mise en place de mécanismes pour le matérialiser cette approche qui veut que « les populations aient accès à des soins de qualité et une prise en charge pour assurer à chaque citoyen, sa dignité. Lors de cette cérémonie de « Sargal », de fidélisation dans les rangs de Benno, Fatoumata Niang Bâ a salué la mobilisation de toutes les cellules du parti qu’elle dirige, mais également de l’engouement manifesté par les militants.

Du haut de cette tribune, on pouvait noter la présence de plusieurs responsables de Benno notamment : Mor Ngom, le ministre Elhadj Momar Samb, Dr Malick Diop, Ndeye Marieme Babou, Zator Mbaye et le ministre du commerce et porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana. Ce dernier qui a pris la parole pour exprimer sa satisfaction en voyant la forte mobilisation en hommage au chef de l’Etat. « Vous rendez hommage à quelqu’un qui ne doit plus rien au Sénégal » a témoigné le ministre Abdou Karim Fofana félicitant la présidente de l’UDS/ S, Fatoumata Niang Bâ. Le ministre du commerce rejoint la directrice de la SEMIG en estimant que le président Macky Sall, rien que dans le domaine des filets sociaux et les infrastructures, est inégalable.

La cérémonie s’est terminée sous une ambiance rythmée avec le mixage du « Bongo » et des « Tam Tam » pour remercier l’initiatrice de ce « Sargal au président Macky Sall ». Fatoumata Niang Bâ appelle les militants et les responsables de Benno massivement présents, à se mobiliser pour poursuivre la dynamique d’émergence impulsée par le chef de l’Etat, Macky Sall.





