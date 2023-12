Présidentielle 2024: Fin des dépôts de candidature, à minuit ! Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2023 à 14:52 | | 0 commentaire(s)|

La période de dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 24 février 2024 prend fin ce mardi à minuit, conformément au calendrier établi par la juridiction. Les dossiers de déclaration de candidature sont reçus au greffe du Conseil Constitutionnel depuis le 11 décembre dernier. Pour la journée du 26 décembre, les dossiers seront reçus de 8h à minuit. A ce jour, l’on signale que plus de 30 candidats à la candidature sont déjà passés à l’acte. Le dépôt des candidatures a été aussi marqué par la collecte parrainages (citoyens et des élus), introduit depuis la révision constitutionnelle adoptée le 19 avril 2018, et révisé à l’issue du dernier dialogue politique lancé, fin mai 2023, par le Chef de l’Etat Macky Sall, qui, rappelons-le, ne prendra pas part à ce scrutin. Chaque candidat doit avoir le soutien d’un minimum de 0,6% et de 0,8% au maximum du fichier électoral, soit entre 44.231 et 58.975 signatures, de treize députés ou de 120 maires et présidents de conseil départemental. Pour les parrainages citoyens, ils doivent être collectés dans sept régions au moins, à raison de 2.000 au moins par région. Selon le code électoral sénégalais, la liste des électeurs ayant parrainé le candidat doit être présentée sur fichier électronique et en support papier. Un électeur ne peut parrainer qu’un seul candidat. Le 12 janvier 2024 au plus tard, le Conseil notifiera aux mandataires concernés, les dossiers invalides à cause d’un parrainage sur plus d’une liste. Au plus tard, 48h après la notification du parrainage non validé, le Conseil se penchera sur la régularisation du dossier. La publication de la liste des candidats est arrêtée au plus tard 35 jours avant le scrutin. Les candidats recalés sont invités à introduire une réclamation dans les 48 heures qui suivent le jour de l’affichage de la liste des candidats. Le 20 janvier, le Conseil constitutionnel va statuer sur les réclamations des candidats, s’il y a lieu, ensuite arrête et publie la liste des candidats. Salla GUEYE



Source : La période de dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel pour la présidentielle du 24 février 2024 prend fin ce mardi à minuit, conformément au calendrier établi par la juridiction. Les dossiers de déclaration de candidature sont reçus au greffe du Conseil Constitutionnel depuis le 11 décembre dernier. Pour la journée du 26 décembre, les dossiers […]Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-fin-des-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager