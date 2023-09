Présidentielle 2024/ Habib Niang, leader du Mouvement And Suxxali Sénégal: "Je ne vais plus servir d'escaliers..." Habib Niang réactive son mouvement And Suxxali Sénégal ak Habib Niang (M. A. S. S), en vue de l'élection présidentielle du 25 Février 2024. Depuis le choix du Président de la République Macky Sall, portant sur Amadou Bâ comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar, les lignes se dessinent, les coalitions se forment entre ceux qui ont la même vision pour un Sénégal meilleur. Il s’engage déjà, avec ses groupements de jeunes et de femmes à la collecte de parrainages.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Septembre 2023 à 04:24 | | 0 commentaire(s)|

" Cela fait 7 ans que nous accompagnons le Président Macky Sall et nous nous sommes pliés à toutes ses exigences (locales législatives etc.) et à chaque fois nous n'avons rien reçu en retour. Soyez sûr d'une chose je ne vais pas vous éconduire. Aujourd’hui, je prends toute la responsabilité qui m'incombe envers vous. Tout candidat que nous allons soutenir et accompagner se sera sur une base claire sans ambiguïté ", a déclaré Habib Niang, devant les présidentes de groupements de femmes et de présidents de cellules de jeunes.



Une invite est lancée à tous les candidats pour un exposé de leurs programmes de campagne." j'ai lancé des messages aux différents candidats afin de les écouter pour connaître le programme qu'ils comptent proposer aux sénégalais. Après cet exposé, nous allons soutenir le candidat qui colle au mieux avec notre vision de politique de développement socio-économique. Les femmes et les jeunes doivent être les priorités de ces derniers pour un développement inclusif ", indique le président du MASS Habib Niang, responsable politique.

Il rappelle que pour le moment, seul le candidat déclaré, l'ancien PM Mahamad Boun Abdallah Dione, a donné son aval pour venir exposer son programme avec Habib Niang et ses militants".



Toutefois, Habib Niang reste dans sa position à savoir qu'il ira avec le candidat qui sera en phase avec sa politique de femmes et de jeunesse. En marge de cette rencontre avec ses militants M Niang a reçu 150 photocopies de cartes d'identité en vue du parrainage de ses militants qui sont dans la commune de Sahm Notaire Guédiawaye.



















Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook