Présidentielle 2024 : Le candidat Déthié Fall étale son programme et détaille ses ambitions pour le Sénégal

Après trois jours de séminaire programmatique des cadres du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), le leader Déthié Fall, qui avait déclaré sa candidature aux élections présidentielles de 2024, ce 26 février, vient de rendre public son programme rempli d'ambition et de volonté à participer au développement du Sénégal.



Ce programme inclusif touche plusieurs points phares des difficultés du pays. Selon lui, le constat est connu de tous, le Sénégal a toujours traversé des difficultés, des difficultés qu'il compte bien corriger.



Pour lui, le Sénégal d'aujourd’hui est marqué par un stress social sans précédent. « Il est peu honorable pour notre pays à travers son histoire, son glorieux passé, ses ressources inestimables, sa potentialité de se rabaisser », assure le futur candidat. De manière plus détaillée, Déthié est revenu sur les différents aspects de son programme. Ainsi, il annonce la tenue de son grand congrès d’investiture au mois de juillet 2024.

Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-2024-Le-c...

