Présidentielle 2024: Le khalife de Pire invite les candidats à éviter les invectives et à privilégier l’offre programmatique Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2023 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Khalife de Pire, Serigne Abdou Cissé a invité, samedi à Pire, les hommes politiques engagés dans la course à l'élection présidentielle de février 2024, a davantage faire valoir « l'offre programmatique » afin d'éviter à toutes les occasions, « d'exposer inutilement le pays, avec des invectives qui ne font que ternir l'image du Sénégal ». Dans son message délivré par son porte-parole, Serigne Abdou Cissé a notamment invité les candidats qui veulent briguer les suffrages des Sénégalais à » se rivaliser dans des offres programmatiques, pour ainsi épargner le pays d'invectives, lors de la campagne pour l'élection présidentielle de février 2024 ». Le khalife de Pire a également été préoccupé par la question de l'émigration irrégulière, disant déplorer l'attitude de parents qui « encouragent leurs enfants à tenter cette aventure ». Le religieux a aussi demandé aux jeunes de « croire davantage en leur pays, en y restant pour son essor ». « Les jeunes doivent savoir qu'ils sont l'espoir de la nation et l'État, en ce qui le concerne, doit davantage leur venir en appui », a encore fait valoir le khalife par la voix de son porte-parole, Serigne Khalifa Cissé. Venu représenter le gouvernement à la cérémonie officielle du gamou, le ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires, Antoine Mbengue a demandé au Khalife de prier pour le Sénégal, dans un « contexte de troubles notées dans certaines parties de l'Afrique ». « Ces endroits sont l'espace idéal pour prôner et enseigner la paix. Cette paix sans laquelle aucune entreprise ne peut prospérer dans ce pays », a affirmé le ministre. Accompagné de son collègue en charge des Chemins de fer, Papa Amadou Ndiaye et celui de la Sécurité de proximité et de la Protection civile Mamadou Saliou Sow, Antoine Mbengue a rappelé le « rôle important » que jouent les familles religieuses du Sénégal « dans l'éducation et la préservation de la cohésion nationale ». En venant représenter le chef de l'Etat ici, nous souhaitons que les prières formulées ce soir puissent inspirer tout le pays pour qu'il échappe aux sirènes de la désunion, a-t-il ajouté. APS



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-2024-le-khalife...

