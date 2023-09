Présidentielle 2024: Le silence intrigant de Mame Mbaye Niang et de Moustapha Diop

Plus d’une semaine après la désignation du Premier ministre Amadou Bâ comme candidat à la Présidentielle par le Président Macky Sall, les ministres du Tourisme, Mame Mbaye Niang et Moustapha Diop, du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, restent silencieux. Une attitude qui contraste avec le concert de réactions noté dans le camp présidentiel, pour magnifier le choix porté sur Amadou Bâ. L’une des dernières sorties est celle de l’Alliance pour la République (APR).



Dans un communiqué, dont le journal "Point Actu" a reçu copie, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’APR déclare : « Face à cette échéance cruciale pour notre destin collectif, il est clair que le sens du dépassement et des responsabilités, l’unité de notre camp, sa consolidation et son élargissement aux différents segments de notre corps social s’imposent comme des impératifs de premier ordre pour assurer la poursuite des projets et programmes du PSE, avec leurs impacts positifs en faveur du plus grand nombre de nos compatriotes ».



Et de poursuivre : « A cet égard, le Secrétariat Exécutif de l’Alliance pour la République salue le choix de Son Excellence Monsieur Macky Sall porté sur notre camarade le Premier Ministre Amadou Bâ, pour conduire la coalition Benno Bokk Yakaar à la victoire au soir du 25 février 2024 ».



Le SEN « salue et se félicite des déclarations des candidats qui ont soutenu la proposition du Président Macky Sall et de la Conférence des Leaders, dont Abdoulaye Diouf Sarr, Amadou Mame Diop, Abdoulaye Daouda Diallo ».



Considéré comme un adversaire irréductible du PM Amadou Bâ, Mame Mbaye Niang tarde encore à briser le silence. Un silence qui alimente à juste raison moult spéculations. Va-t-il rejoindre la famille aspériste ou finira-til par marquer bruyamment son désaccord ? La question reste ouverte.



Le mystère aussi, comme dans le silence du ministre Moustapha Diop. Candidat à la candidature, le maire de Louga est resté aphone depuis plus d’une semaine. Des indiscrétions laissent croire toutefois que Moustapha Diop a rencontré le PM. Par contre, dans la même foulée que le SEN de l’APR, la Convergence des jeunesses républicaines (COJER) « a salué la posture adoptée par le patron du Conseil économique social et environnemental, de taire ses ambitions pour la présidentielle de 2024 et de se ranger derrière la candidature d’Amadou Bâ, candidat de la coalition Bby. Nous rendons un Hommage appuyé au président du CESE pour avoir rejoint la décision de Son Excellence Macky Sall ».



Moussa Sow, patron de la COJER trouve qu’Abdoulaye Daouda Diallo a pensé dans l’esprit supérieur de la coalition. Il trouve ainsi que le président Abdoulaye Daouda Diallo, a pensé d’abord à l’intérêt supérieur du pays et de la coalition BBY.



« A travers son acte, il a montré sa loyauté intarissable envers le Président Macky Sall. Nous devons tous être ensemble pour gagner au 1er tour. L’acte d’Abdoulaye Daouda Diallo doit être un exemple. Nous profitons de l’occasion pour demander à nos grands frères, Aly Ngouille Ndiaye, Mame Boye Diao, Boun Abdallah Dionne...de rejoindre Amadou Bâ pour répondre à l'appel de SE Macky Sall, pour le triomphe de la coalition BBY », analyse le patron de la COJER.