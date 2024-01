Présidentielle 2024: Les parrainages de 21 candidats jugés conformes Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 21:50 | | 0 commentaire(s)|

Sur les 23 admissibles au second tour,12 ont validé leurs tickets, 08 ont été recalés et 03 n’ont pas régularisé. Ont validé : 1-Rose Wardini 2-Idrissa Seck 3-Aliou Mamadou Dia 4-Malick Gackou 5-Aly Ngouille Ndiaye 6-Mamadou Lamine Diallo 7-Serigne Mboup 8-Pape Djibril Fall 9-Bassirou Diomaye Diakhar Faye 10-Mame Boye Diao 11-Mouhamed Boun Abdalah Dione 12- […] Sur les 23 admissibles au second tour,12 ont validé leurs tickets, 08 ont été recalés et 03 n’ont pas régularisé. Ont validé : 1-Rose Wardini 2-Idrissa Seck 3-Aliou Mamadou Dia 4-Malick Gackou 5-Aly Ngouille Ndiaye 6-Mamadou Lamine Diallo 7-Serigne Mboup 8-Pape Djibril Fall 9-Bassirou Diomaye Diakhar Faye 10-Mame Boye Diao 11-Mouhamed Boun Abdalah Dione 12- Thierno Allassane Sall Ont été recalés : Maître El Hadj Diouf Serigne Gueye Diop Souleymane Ndene Ndiaye Abdoul Mbaye Aminata Touré Abdourahmane Diouf Amadou Ly Bougane Gueye Dany N’ont pas complété : Pape Momar Ngom Aliou Camara Amadou Seck A ce jour, 21 candidats déclarés ont pu passer le cap du parrainage. 09 avaient passé le filtre au premier tour. Il s’agissait de : Boubacar Camara Cheikh Tidiane Dieye Dethié Fall Daouda Ndiaye Karim Meïssa Wade Habib Sy Khalifa Ababacar Sall Anta Babacar Ngom Amadou Ba



