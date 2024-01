Présidentielle 2024 : Mamadou Lamine Dianté annonce une levée de fond pour la campagne d'Ousmane Sonko Rédigé par leral.net le Mardi 9 Janvier 2024 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

En réponse au communiqué du Conseil Constitutionnel qui rejette la candidature d'Ousmane Sonko, les leaders de la coalition Sonko Président ont estimé que " le Conseil Constitutionnel a mélangé les torchons et les serviettes", a lancé d'abord Mamadou Lamine Dianté. Dans ses propos, il reste optimiste de la validation de leur candidat car dit-il " il est temps de prendre fin aux aberrations. " Ousmane Sonko est le seul candidat qui s'est vu son enveloppe ouvert à l'absence de son mandataire. Il y a des candidats déclarés qui ne sont pas dans le fichier électoral et qui ont reçu leur fiche de parrainage, ... Je me pose dans ce sens, la question , si le dossier de Sonko reste une crise préélectorale ou pas" s'interroge-t-il. " Nous avons une levée de fond ce dimanche 14 janvier pour préparer sa campagne électorale car le Conseil Constitutionnel ne s'est basé sur aucune disposition légale et réglementaire pour invalider la candidature de Sonko" laisse entendre l'ancien syndicaliste de l'enseignement.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-2024-Mama...

Accueil Envoyer à un ami Partager