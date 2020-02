Présidentielle 2024 : Mame Boye Diao accuse des proches de Macky Sall de « saper le moral des troupes » La question de l’élection présidentielle de 2024 et l’éventuelle candidature de Macky Sall divise bien au sein du parti présidentiel. Et c’est le responsable Apr de Kolda, non moins Directeur des Domaines qui l’affirme. « Il va falloir affronter ceux qui sont à l’intérieur et qui sapent le moral des troupes, du haut ou du bas. Nous avons des actes qui sont posées et appellent à la suspicion », a dit Mame Boye Diao dans l’émission Grand Jury de ce dimanche. Et de poursuivre, « quand sur des questions politiques ou politiciennes, le président est attaqué et n’est pas soutenu, cela amène des suspicions. Il va falloir qu’il compte ses amis ».

