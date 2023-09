Présidentielle 2024: Mame Ngor Diazaka apporte son soutien à Amadou Bâ

La désignation du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) qui a pris du temps a finalement été actée ce samedi 9 septembre. Ainsi, le président de la République qui avait le dernier mot, a choisi Monsieur Amadou Bâ. Une décision qui ne sera pas sans conséquences puisque a t-on l’habitude de dire, « qui choisit, élimine ».



Dès l’annonce de la nouvelle, certains ont montré leur désaccord sur le choix du chef, d’autres, par contre, ont approuvé la décision tout en appelant les bases à l’union. Mame Goor Diazaka, qui n’est pas de la coalition BBY, candidat déclaré, a pris la décision de surseoir à sa candidature et annonce soutenir la candidature de Amadou Bâ, son ami et fidèle allié.



Il faisait partie des premiers hommes politiques à déclarer leur candidature. Mame Goor Diazaka, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a annoncé dans un entretien accordé à "Reference Actu", qu’il soutient désormais son ami et frère Amadou Bâ, qui l’a appelé dès l’annonce de la nouvelle. Pour le Secrétaire général du mouvement Déclic, « j’avais bien décidé de briguer le suffrage des Sénégalais mais, suite à la désignation de Amadou Bâ, je plie à ma décision et apporte sans condition, tout mon soutien au Premier ministre, à qui je souhaite bonne réussite ».



Pour le cas Abdoulaye Daouda Diallo, Mame Diazaka d’espérer une entente totale entre le Président du CESE et le Président, qui doivent se rencontrer dans les toutes prochaines heures.



Pour le cas Aly Ngouille Ndiaye, le conseiller à la mairie de la Ville de Rufisque dit accepter son choix, mais fustige la manière dont il l’a fait.