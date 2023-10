Présidentielle 2024: Ndella Madior Diouf et Queen Biz dans la course

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Octobre 2023 à 12:07

Décidément, ça ne s'arrête plus ! Les candidats fusent de partout, depuis le début du retrait des fiches de collecte des parrainages à la Direction générale des élections. Et les femmes sont aussi dans la course.



En effet, Ndella Madior Diouf et Coumba Diallo alias Queen Biz ont décidé de se jeter dans la course à la présidentielle de février 2024. Selon des informations de "Seneweb", elles ont retiré leurs fiches de collecte des parrainages, nous rapporte "L'As".

Ndèye Fatou Kébé