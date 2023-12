Présidentielle 2024: Oumar Diop, président du Mouvement de la jeunesse Républicaine renonce à sa candidature

"Chers Sénégalais, Chères Sénégalaises



Je voudrais tout d’abord vous adresser mes sincères remerciements. Vous n’êtes pas sans savoir que j’ai atteint le nombre requis de parrainages dans tout le territoire national, 52 000 pour être précis, et que tout cela s’est réalisé grâce à votre engagement. Vous avez cru en ce projet dès le début et vos signatures apposées sur la fiche 91 traduisent votre désir de vivre dans un Sénégal nouveau. Je reconnais avoir gagné la confiance des Sénégalais en si peu de temps et je ne les remercierai jamais assez pour ces moments forts.



Cher tous, je vous invite à croire que ce changement n’est pas une utopie, ensemble nous pouvons le concrétiser. Pour ce faire, après un long moment de réflexion, je vous informe que je renonce à ma candidature à la Présidentielle de 2024.



Toutefois, je reste dans la sphère politique en vous assurant que la mission continue mais dans un autre camp, le camp d'un réformiste, le camp du changement que je prônais et celui du changement imposé par la jeunesse. Le camp d'un Sénégal meilleur !



Je compte accompagner un candidat digne de mener cette mission à bien.

Je vous prie chers sympathisants et sympathisantes de rester mobilisés et connectés sur nos différentes plateformes digitales pour connaître le candidat choisi dans les prochains jours.

Cordialement,

Oumar DIOP

Président Mouvement de la jeunesse Républicaine"