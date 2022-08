Présidentielle 2024: Ousmane Sonko annonce sa candidature et dénonce un plan de sa liquidation

Ousmane Sonko, en conférence de presse ce jeudi, annonce sa candidature à l’élection présidentielle de 2024. Après avoir annoncé sa candidature, le président de Pastef a mis en garde le gouvernement sur ses manigances pour l’empêcher de se présenter en février 2024.



Ousmane Sonko se prépare pour l’élection présidentielle de 2024. « Je serais candidat à l’élection présidentielle de 2024, sil plaît à Dieu », annonce Ousmane Sonko. Ainsi, il promet une grande tournée nationale pour élargir ses bases.



« Il sont encore à mes trousses. Je vous informe qu’ils préparent un dossier de terrorisme contre moi. Je suis au courant de leurs manigances. En complicité avec le gouvernement français, le gouvernement Sénégalais est en train de monter un dossier de terrorisme contre moi. Tout ce qu’ils veulent c’est me coller une condamnation pour m’empêcher d’être candidat en 2024. C’est peine perdue. Ils ont échoué jusqu’ici et ils continueront d’échouer. Que chacun prenne les devants dans les prochains mois », a déclaré le leader de Pastef, Ousmane Sonko.



