Présidentielle 2024: Ousmane Sonko parle de deal et alerte sur son isolement par Macky Sall et ses alliés Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2023 à 01:11 | | 0 commentaire(s)|

Dans sa déclaration face au peuple sénégalais, dans la soirée du 2 juillet, Ousmane Sonko a vilipendé le Chef de l’Etat, Macky Sall sur son intention de vouloir l’écarter de la présidentielle de 2024.



«Sous peu, l’Assemblée nationale sera convoquée en procédure d’urgence pour voter rapidement ce qu’ils ont conclu dans leur deal (dialogue politique: Ndlr). », a confié Ousmane Sonko. Selon lui, le discours au peuple du Chef de l’Etat prévu ce lundi se résume qu’à deux possibilités, le « oui » ou « non » de sa candidature à la présidentielle prochaine.



« Si toutefois il déclare sa candidature, cela veut dire qu’ils (acteurs du dialogue) partagent la même ambition d’être tous candidats pour pouvoir m’écarter. S’il décline sa candidature en 2024, cela reviendrait également à faire croire au peuple qu’il veut isoler Ousmane Sonko pour qu’il ne soit pas candidat en 2024. », a renseigné le président du Pastef pour qui accepter une telle démarche sera synonyme de trahison envers le projet de Pastef. Sous ce rapport, Ousmane Sonko a invité le peuple sénégalais à se mobiliser pour poursuivre la lutte.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-2024-Ousm...

Accueil Envoyer à un ami Partager