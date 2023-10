Présidentielle 2024: Oussouye, Bignona, Ziguinchor et la périphérie du Sud, derrière Abdoulaye Sylla Oussouye, Ziguinchor, autant dire toute la Casamance et sa périphérie, ont décidé de soutenir la candidature de Abdoulaye Sylla à la Présidentielle de février 2024. C’est du moins ce qui est ressorti de la tenue de l'édition de cette année de la fête du roi d'Oussouye, appelée encore Humeubeul, dont le parrain est le boss d'Ecotra.

Et pour la bonne tenue de l’événement, le parrain a mandaté sur place une délégation, qui a remis un appui important au comité d'organisation de l'événement culturel. Un geste apprécié à sa juste valeur par la famille royale, qui a formulé des prières pour Abdoulaye Sylla, réputé très proche de la famille royale.



Durant les cérémonies, le royaume d'Oussouye a vibré au rythme du Humeubeul, la fête du roi qui s'étale sur plusieurs jours.



Justement, l'occasion est le cadre propice de revisiter les aspects de cultes liés à l'exercice de la royauté, mais également les valeurs culturelles intrinsèques à l'organisation du plus grands rendez-vous culturel dans cette partie du Kassa. C'est aussi le lieu pour les dix-sept villages du royaume, de se retrouver et de communier autour des valeurs communes de vivre ensemble. Mais aussi et surtout, de prier et de marquer leur engagement à accompagner la candidature d'Abdoulaye Sylla à la présidentielle de février 2024.



Cette fête du roi, le Humeubeul, est l'occasion pour les acteurs politiques et autres autorités coutumières, de défiler dans la capitale du Kassa, pour témoigner leur solidarité et engagement à l'endroit du roi Sibilloumbaye Diédhiou.



La délégation conduite par Demba Ngom, envoyé spécial d'Abdoulaye Sylla, a été reçue par le roi, qui a magnifié personnellement le geste du président du C50PN. Une action de bienveillance qui selon lui, a sensiblement aidé à la réussite de l'organisation du Humeubeul. " Nous avons vraiment été touchés par le geste de Abdoulaye Sylla, il nous a consacré une aide importante, qui nous a permis de financer les différentes activités du Humeubeul. Nous l'en remercions profondément et prions pour que Dieu l'assiste dans la réalisation de ses rêves ", a laissé entendre Souleymane Diédhiou, porte-parole du roi Sibilloumbaye Diédhiou.



La délégation conduite par Demba Ngom, qui a eu droit a une réception spéciale auprès de la cour royale, a enregistré des prières formulées par le roi lui-même, sur recommandation de la reine, nous souffle une source dans l'entourage proche du roi. Une information confirmée par le chef de la délégation mandatée par Abdoulaye Sylla auprès du roi Sibilloumbaye Diédhiou. " Nous avons été bien accueilli mais surtout bien choyé par le roi et tout son entourage, au nom de Abdoulaye Sylla, qui je le rappelle, est un prince ici, parce qu'étant fils de la reine ", a martelé Demba Ngom, qui a dans la foulée, signalé que l'homme d'affaires n'a pas souhaité que soit divulgué la nature du soutien qu'il a accordé au comité d'organisation.



Cette considération dont a fait l'objet la délégation mandatée par Abdoulaye Sylla, " a fini de révéler la place importante que la royauté accorde à l'homme et à tout son entourage ".













