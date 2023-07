Présidentielle 2024 : Pari risqué pour ces figures à l’allure séduisante Serigne Mboup, Bougane Guèye Dany, Pape Djibril Fall, Thierno Alassane Sall, Déthié Fall et Abdourahmane Diouf, sont autant de figures séduisantes qui ont décidé de se lancer dans la course à la Présidentielle. Que valent-elles ? Difficile à savoir. Par contre, certains d’entre eux comme Bougane Guèye Dany, occupent à merveille le terrain, déploie une communication offensive et traque le gouvernement jusque dans ses derniers retranchements. En dehors d'Ousmane Sonko, Bougane est sans nul le leader le plus corrosif vis-à-vis du pouvoir. Un revers à la Présidentielle pourrait, hélas, leur coûter cher et même ruiner totalement leur existence politique.

La présidentielle de février 2024 est partie pour être des plus inédites de l’histoire politique sénégalaise. Non qu’elle soit pleine d’incertitudes au regard des candidatures, mais en dehors des supposées grosses pointures, des hommes politiques jeunes, à l'allure toute séduisante, ont surgi dans l’arène. En théorie, ces nouveaux « leaders » forcent le respect, soit par leur envergure intellectuelle, soit par leur capacité à haranguer les foules. Si le parrainage ne contrarie pas leurs ambitions, sur le papier, la Présidentielle 2024 s’annonce bien serrée.



En premier, l’homme d’affaires Serigne Mboup. Il a été révélé au grand public au soir des dernières Locales. Sa coalition, « And Nawlé » est sortie vainqueur du scrutin de 2022, à Kaolack, devançant largement ses adversaires. Dans quasiment tous les bureaux de vote de la commune, la liste de l’homme d’affaires s’est largement imposée. « Je n'ai pas de plan politique car nous n'avons pas de parti politique. Je n'irai pas chercher de l'argent, mais je sais pouvoir compter sur les Kaolackois pour faire avancer notre ville », avait-il alors lancé au soir des résultats.



D’après "Point Actu", le patron du groupe commercial CCBM venait ainsi d’effacer de l’espace politique local, Mariama Sarr de la mouvance présidentielle. Sitôt installé dans ses toutes nouvelles fonctions de maire, Serigne Mboup a lancé : « Je voudrais ici et maintenant déclarer que je reste fidèle à mes amis. Ma feuille de route est de tout faire pour rester fidèle à ma vision : faire de Kaolack, une ville prospère et sûre dotée d’un bon cadre de vie en 2035 ». Et pour joindre l’acte à la parole, il déclare : « Ce ne sera pas un slogan creux. Pour donner l’exemple, j’ai décidé d’offrir gracieusement à la Ville, un bus de 30 places et une pelle chargeur d’une valeur de 150 millions. Les formalités administratives seront faites pour l’intégrer dans le patrimoine de la Ville. C’est à cet exemple que j’invite toutes les bonnes volontés et les chefs d’entreprise d’origine ou résidents à Kaolack, à contribuer au rééquipement des services techniques de la mairie ».



Serigne Mboup n’a pas mis en place un instrument politique en direction de la Présidentielle de 2024, mais il sera fortement surveillé et courtisé notamment par la mouvance présidentielle. Un allié de cette nature est sans nul doute un apport décisif au moins dans la conquête de la ville de Kaolack. Finira-t-il par s’engager ? Aucun signe en provenance de son entourage, ne trahit la volonté de l’homme. Une sorte de « ni oui ni non » prévaut autour de lui. Mais il reste clair que Serigne Mboup ne va jamais occulter le gain de l’étape triomphale de la mairie.



Un autre poids lourd théorique, Bougane Guèye Dany, est à prendre au sérieux. En homme de média aguerri, Bougane Guèye Dany, président du « Mouvement Gueum Sa Bopp », occupe à merveille l’espace public. Il a, en effet, été journaliste dans plusieurs groupes de presse comme Walfadjri, avant de fonder sa propre entreprise de presse, DMEDIA. Un groupe composé d’une radio (Zik fm), un quotidien (la Tribune) et une télévision (Sen Tv) et un site d’informations, Actunet.net. Que pèse réellement Bougane Guèye Dany au plan électoral ? Personne ne sait.



Car, à la dernière Présidentielle et aux Législatives de 2022, Bougane a fait les frais du parrainage. S’il est difficile de se faire une idée sur sa représentativité électorale, on peut s’accorder au moins sur le fait qu’il fait partie aujourd’hui des « minorités » les plus visibles de l’espace politique. Sa communication politique s’appuie sur une occupation systématique du terrain. Même si on ignore son vrai poids politique, il reste que Bougane Guèye Dany passe incontestablement pour un leader incontournable.



Le leader des Serviteurs, Pape Djibril Fall, lui, a officialisé, le samedi 6 mai passé, à Thiadiaye, sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février 2024. Dopé par une participation victorieuse aux Législatives de juillet 2022, où il a été élu député, Pape Djibril Fall part avec l’avantage d’un bassin électoral déjà en place. D’ailleurs, au cours de la manifestation d’investiture, il a félicité les 56 000 personnes qui lui ont fait confiance aux Législatives. « Un grand défi est à nos portes. Ensemble, je souhaite vous inviter à le relever, je suis candidat à l’élection présidentielle de 2024. Nous sommes candidat parce que d’abord, nous sommes convaincu et avons l’intime conviction que nos compatriotes nous feront l’insigne honneur de nous porter à la tête de la magistrature suprême au soir du 24 février 2024. Car la majorité silencieuse, les Sénégalaises et les Sénégalais qui ne se reconnaissent aucunement dans cette sinistre dualité, ces citoyens-là peuvent et doivent considérer notre candidature comme celle du sursaut salvateur de la Nation », a-t-il déclaré. Cette Présidentielle passe pour un sérieux examen de confirmation pour lui. Sera-t-il en mesure de faire mieux qu’aux Législatives ? La question reste entière.



Thierno Alassane Sall (TAS), Déthié Fall et Abdourahmane Diouf, constituent un trio de rêve. Ces trois personnalités forcent le respect par leur apparence intellectuelle imposante. Légèrement noyés par la bipolarisation Macky Sall/Ousmane Sonko, Sall, Fall et Diouf parviennent malgré tout à tracer leurs sillons dans l’espace politique. Si leur candidature franchit l’étape cruelle du parrainage, ils vont alors vivre une expérience tout à fait nouvelle. Si TAS est député grâce à la coalition Alternance pour une assemblée de rupture (Aar), il est difficile cependant de se faire une idée réelle de sa représentativité politique. Comme Déthié Fall et Abdourahmane Diouf, TAS va, dans cette Présidentielle, vers l’inconnu.



Comme on le voit, l’espace politique du Sénégal s’est, qu’on l’avoue ou pas, fortement enrichi de nouvelles têtes. Des figures bien séduisantes ont fait irruption sur la scène et pourraient s’engager dans une expérience toute périlleuse. Un sérieux revers à la Présidentielle pourrait, en effet, les exposer à la risée du public et finir par dégarnir leurs rangs.



