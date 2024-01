Présidentielle 2024 : Rencontre stratégique entre Assane Sylla et Idrissa Seck Rédigé par leral.net le Lundi 22 Janvier 2024 à 02:00 | | 0 commentaire(s)|

Cette série de rencontres de M. Sylla, vise à échanger avec les différents candidats en lice, éclairer les positions respectives de chaque parti et discuter des visions et des programmes qui guideront le pays dans les années à venir. La rencontre avec Idrissa Seck s'inscrit dans cette dynamique, permettant aux deux leaders politiques de partager leurs perspectives sur l'avenir du Sénégal.

Comme cela a été le cas avec les autres candidats, les discussions entre Assane Sylla et Idrissa Seck ont porté principalement sur la vision politique de chaque parti et les programmes qu'ils entendent mettre en œuvre pour répondre aux défis actuels et futurs du pays.

À la suite de cette rencontre fructueuse, Assane Sylla a annoncé qu'il fera une déclaration le 1er février 2024. Cette déclaration marquera la position officielle du Parti Mpes Jef ak Njériñ en ce qui concerne la participation aux élections présidentielles. Elle intervient après la clôture des consultations avec les candidats, programmée pour le 28 janvier.

L'annonce de M. Sylla est très attendue, car elle clarifiera la position de son parti par rapport aux enjeux électoraux majeurs de cette année. La démarche de consultations et de dialogue avec les différents candidats souligne l'importance de la transparence et de l'inclusivité dans le processus électoral.





Source : https://www.jotaay.net/Presidentielle-2024-Rencont...

