Présidentielle 2024: « je serai le candidat de la sécurité » (Me El H. Diouf).







Me ElH. Diouf qui a déclaré sa candidature à la présidentielle de 2024, cet après-midi, compte introduire une loi condamnant à la perpétuité les auteurs des actes de vandalisme dans les maisons de responsables politiques, magasins de grandes surfaces entre autres endroits ciblés.



« Je vais faire criminaliser tous les actes de vandalisme. », a-t-il déclaré face à la presse. Le leader du parti des travailleurs et du peuple (Ptp) entend inscrire son combat sous le registre de la sécurité.



« Je serai le candidat de la sécurité », a-t-il soutenu.

Source : https://www.dakaractu.com/Presidentielle-2024-je-s...

