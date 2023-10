Présidentielle: A Podor, le mouvement ‘’Ardia’’ compte mobiliser 12.000 parrains pour Amadou Ba Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Octobre 2023 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

Suite au lancement des opérations de parrainages des candidats en lice pour la présidentielle de février 2024, les jeunes et femmes du département de Podor, plus particulièrement ceux de Gamadji, sont allés à l’assaut des militants et sympathisants. Ils ont, en effet, organisé samedi un ‘’Sargal’’ à l’honneur de leur responsable local, Amadou Racine Dia, […] Suite au lancement des opérations de parrainages des candidats en lice pour la présidentielle de février 2024, les jeunes et femmes du département de Podor, plus particulièrement ceux de Gamadji, sont allés à l’assaut des militants et sympathisants. Ils ont, en effet, organisé samedi un ‘’Sargal’’ à l’honneur de leur responsable local, Amadou Racine Dia, par ailleurs Président du mouvement ‘’ARDIA’’. Une occasion pour lui de lancer un appel à la population de soutenir le choix du président Macky Sall pour cette échéance. M. Dia a, ainsi, mobilisé toute la population de sa commune pour un taux de parrainage exceptionnel pour le candidat Amadou Ba et surtout pour le triomphe de Benno bokk yaakar (Bby) dans le département de Podor. A ce jour, il a mobilisé 7.248 parrains et son objectif est d’atteindre la barre des 12.000 parrains. Le Directeur d’exploitation du Port autonome de Dakar s’est distingué, depuis quelques années, dans l’accompagnement des différentes couches de la population du département. Dans le lot des actes posés, il y a les financements et formations octroyés aux femmes de la localité, l’appui constant aux nécessiteux, la réhabilitation des forages. Il a également eu à prendre des initiatives qui ont permis de soulager considérablement les populations mais surtout de venir en appoint aux réalisations du président Macky Sall.



Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-a-podor-le-mouv...

