Présidentielle Américaine: Trump a saisi la justice pour suspendre le dépouillement dans le Michigan

L’équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice pour suspendre le dépouillement dans l’Etat-clé du Michigan, où le président sortant est devancé d’une courte tête par Joe Biden, selon des résultats partiels.Son directeur de campagne Bill Stepien a assuré dans un communiqué que ses équipes n’avaient «pas eu accès à plusieurs…

L’équipe de campagne de Donald Trump a annoncé avoir saisi la justice pour suspendre le dépouillement dans l’Etat-clé du Michigan, où le président sortant est devancé d’une courte tête par Joe Biden, selon des résultats partiels.

Son directeur de campagne Bill Stepien a assuré dans un communiqué que ses équipes n’avaient «pas eu accès à plusieurs sites pour observer le dépouillement et le comptage des bulletins de vote », contrairement à ce que prévoit la loi du Michigan.

Par ailleurs, selon le projection de Cnn, le candidat démocrate, Joe Biden, est vainqueur dans le Wisconsin, État-clé qui lui rapporte 10 délégués, l’amenant à un total de 237 contre 213 pour Donald Trump. La course demeure donc serrée, d’autant plus que le camp républicain a annoncé qu’un recomptage dans le Wisconsin serait exigé.

Source : http://yerimpost.com/presidentielle-americaine-tru...