Présidentielle : Ayib Daffé, mandataire d’Ousmane Sonko, vient de déposer la caution de 30 millions FCfa

« Le mandataire national Ayib DAFFÉ vient de déposer la caution de 30 millions au niveau de la caisse de dépôts et consignations pour la candidature du président Ousmane SONKO », a publié El Malick Ndiaye, responsable de la communication de l’ex-parti Pastef.



A retenir, Ousmane Sonko est actuellement incarcéré et sa participation à la Présidentielle fait débat. Son avocat, Me Ciré Clédor Ly, a fait comprendre ce jeudi, qu’il est bien électeur et éligible à la prochaine Présidentielle.



D'après l'avocat, la Cour Suprême a créé une confusion. Mais, juridiquement, Sonko reste éligible.