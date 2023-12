[Présidentielle] Impression des bulletins de vote, format, couleur des enveloppes: Le contenu des nouveaux arrêtés du ministère de l’Intérieur

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le ministère de l’Intérieur, chargé de l’organisation matérielle du scrutin, a publié, via la Direction générale des élections, deux arrêtés portant organisation technique de l’impression des bulletins de vote et fixant les spécifications techniques des enveloppes et des bulletins de vote. Le premier arrêté numéroté 036714 […]

Dans la perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, le ministère de l’Intérieur, chargé de l’organisation matérielle du scrutin, a publié, via la Direction générale des élections, deux arrêtés portant organisation technique de l’impression des bulletins de vote et fixant les spécifications techniques des enveloppes et des bulletins de vote.

Le premier arrêté numéroté 036714 du 12 décembre 2023 est relatif à l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote pour l’élection présidentielle du 25 février 2024.

« En application des dispositions de l’article R.58 du Code électoral, l’organisation technique de l’impression des bulletins de vote pour l’élection présidentielle du 25 février 2024 se fait conformément aux procédures décrites dans les documents et procédures annexés au présent arrêté », précise l’article 1 du document. Le présent arrêté « sera exécuté par le Directeur Général des Élections », le commissaire divisionnaire de police de classe exceptionnelle Tanor Tiendella Sidy Fall. Le second arrêté 036715 du 12 décembre 2023 fixe le format et la couleur des enveloppes à utiliser lors de l’élection présidentielle du 25 février 2024.

L’article 1 dispose que « les enveloppes seront de couleur kaki (pantone 155 U), opaques et non gommées, mesurant 100mm x 130mm ». Elles porteront des inscriptions en noir portant l’entête « République du Sénégal – Un peuple-Un But-Une foi » et « Election présidentielle » au centre de l’enveloppe. La Direction générale des élections (Dge), les Préfets et Sous-préfets sont chargés de l’« exécution de l’arrêté qui sera publié partout où besoin sera ».

Mamadou Lamine DIEYE





Source : https://lesoleil.sn/presidentielle-impression-des-...