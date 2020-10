Présidentielle Ivoirienne: Sept morts dans des affrontements à Dabou Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|

Au moins sept personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées dans des affrontements intercommunautaires qui durent depuis lundi dans et autour de Dabou, à 50 km à l’ouest d’Abidjan, à dix jours de la présidentielle en Côte-d’Ivoire, a indiqué le préfet à l’AFP . «Pour le moment, il y a quatre morts retrouvés… Au moins sept personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées dans des affrontements intercommunautaires qui durent depuis lundi dans et autour de Dabou, à 50 km à l’ouest d’Abidjan, à dix jours de la présidentielle en Côte-d’Ivoire, a indiqué le préfet à l’AFP . «Pour le moment, il y a quatre morts retrouvés dans une cour de Dabou aujourd’hui», ce mercredi, «et trois morts hier», a affirmé le préfet, Remy Nzi Kanga, soulignant qu’il y avait aussi «une quarantaine de blessés ».



Source : Source : https://yerimpost.com/presidentielle-ivoirienne-se...

