Présidentielle – « Sans aucune hésitation, je vote pour Jean-Luc Mélenchon » s'il est face à Marine Le Pen au deuxième tour, assure Clément Beaune Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Avril 2022 à 00:47 | | 0 commentaire(s)|

Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes Clément Beaune estime néanmoins que "Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois au cours des cinq dernières années franchi la ligne rouge de l'esprit républicain", a-t-il précisé ce jeudi 31 mars au micro de l'émission A l'air libre de Mediapart.



Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon continue de monter dans les sondages. Selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos et Radio classique publié ce jeudi 31 mars, il se hisse à 15% d'intentions de vote (+1 point), juste après la candidate RN Marine Le Pen (20%) et le président sortant Emmanuel Macron (28%).



Et si Jean-Luc Mélenchon arrivait au second tour, face à Marine Le Pen, pour qui voterait les membres du gouvernement ? Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, n'a aucun doute sur la réponse.



"Sans aucune hésitation, et j'appelle à le faire autour de moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon", a-t-il lâché au micro de l'émission A l'air libre de Mediapart ce jeudi.



"Je ne crois pas que Marine Le Pen soit molle du tout", a-t-il continué, en référence aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en février 2021, lors d'un débat avec la leader du RN. "Je ne fais pas d'amalgame. (...) Même si je pense que Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois au cours des cinq dernières années franchi la ligne rouge de l'esprit républicain", a ajouté Clément Beaune.



"Je me bats à chaque seconde pour que Marine Le Pen soit la plus basse possible, et qu'Emmanuel Macron soit au deuxième tour et de nouveau président de la République", a-t-il assuré.



L'intérêt pour la présidentielle continue de remonter



55% des intentions de vote (stable) face à Marine Le Pen.



La candidate LR Valérie Pécresse perd deux points et descend à 10%, ex æquo avec Eric Zemmour (+ 1 point). L'écologiste Yannick Jadot lui reste stable à 5%. Fabien Roussel est crédité de 3% des intentions de vote (- 1 point) aux côtés de Jean Lassalle, stable. La socialiste Anne Hidalgo demeure à 2%, à égalité avec Nicolas Dupont-Aignan. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ferment la marche, tous deux crédités de 1% des voix.



Selon le baromètre, l'intérêt pour la présidentielle continue de remonter (+3 points) sur une semaine à 67%. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage. (Orange & Média Services)

Le candidat LFI Jean-Luc Mélenchon continue de monter dans les sondages. Selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Echos et Radio classique publié ce jeudi 31 mars, il se hisse à 15% d'intentions de vote (+1 point), juste après la candidate RN Marine Le Pen (20%) et le président sortant Emmanuel Macron (28%).Et si Jean-Luc Mélenchon arrivait au second tour, face à Marine Le Pen, pour qui voterait les membres du gouvernement ? Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des affaires européennes, n'a aucun doute sur la réponse."Sans aucune hésitation, et j'appelle à le faire autour de moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon", a-t-il lâché au micro de l'émission A l'air libre de Mediapart ce jeudi."Je ne crois pas que Marine Le Pen soit molle du tout", a-t-il continué, en référence aux propos tenus par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en février 2021, lors d'un débat avec la leader du RN. "Je ne fais pas d'amalgame. (...) Même si je pense que Jean-Luc Mélenchon a plusieurs fois au cours des cinq dernières années franchi la ligne rouge de l'esprit républicain", a ajouté Clément Beaune."Je me bats à chaque seconde pour que Marine Le Pen soit la plus basse possible, et qu'Emmanuel Macron soit au deuxième tour et de nouveau président de la République", a-t-il assuré. Au deuxième tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec(stable) face à Marine Le Pen.La candidate LRet descend à 10%, ex æquo avec Eric Zemmour (+ 1 point). L'écologiste Yannick Jadot lui reste stable à 5%. Fabien Roussel est crédité de 3% des intentions de vote (- 1 point) aux côtés de Jean Lassalle, stable. La socialiste, à égalité avec Nicolas Dupont-Aignan. Nathalie Arthaud et Philippe Poutou ferment la marche, tous deux crédités de 1% des voix.Selon le baromètre,continue de remonter (+3 points) sur une semaine à 67%. Les intentions de vote ne constituent pas une prévision du résultat du scrutin. Elles donnent une indication des rapports de force et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage. (





Source : Source : https://www.impact.sn/Presidentielle-Sans-aucune-h...

Accueil Envoyer à un ami Partager