Présidentielle: Une loi pour disqualifier Oumane Sonko ?

Ousmane Sonko doit bien surveiller ses arrières. Le député de l’APR, Me Djibril War, compte saisir le Parlement pour obtenir l’inéligibilité des citoyens qui orchestrent des accusations infondées, des propos irrévérencieux et des d’emballages de secrets d’Etat.

Le directeur de l’école du parti (APR) va saisir l’Assemblée nationale d’une proposition de loi rendant inéligible, et par conséquent excluant de toute liste électorale, pour toutes les élections, «toute personne convaincue de forfaiture au sens de l’article 150 du code pénal», rapporte Walf Quotidien.

Une loi qui vise le leader du Pastef qui a critiqué la gestion du programme décennal de lutte contre les inondations ?

Source : https://yerimpost.com/presidentielle-une-loi-pour-...