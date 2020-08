Présidentielle à venir en France : la concurrente de taille qui pourrait inquiéter Macron Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 00:16 | | 0 commentaire(s)|

Alors que la candidature du président Emmanuel Macron pour un deuxième mandat est de plus en plus probable, il semble qu’une menace vient de sortir de l’ombre. Il s’agit d’Anne Hidalgo, la maire de Paris. Emmanuel Macron ne souhaite pas se tenir à ce seul premier mandat qui arrive à terme. Malgré un quinquennat mouvementé par les gilets jaunes, le coronavirus et les récents événements, le président français semble toujours décidé à préserver son avenir politique. En 2022, il est donc très possible que le commandant de l’Elysée se représente pour un deuxième mandat Son entourage n’est pas que réjouit de cette échéance. Les macronistes se montrent en effet de plus en plus inquiets face à la probable candidature de Anne Hidalgo, la maire de Paris. Avec ses deux élections à la mairie de Paris, Anne Hidalgo est une personnalité forte de la politique française. Elle qui a d’ailleurs terrassé Rachida Dati, la tata flingueuse de la politique. « L’entourage de Macron surveille Hidalgo, c’est certain » explique un député de la majorité au Parisien. « C’est une femme politique solide, qui a gagné deux élections à Paris, qui connaît les campagnes, les médias… ». Plusieurs députés et parlementaires sont d’accord sur un même point : ne pas sous-estimer Anne Hidalgo. Et même si l’actuelle Maire de Paris a indiqué le 23 juillet dernier ne pas vouloir se présenter aux élections présidentielles de 2022, les membres de La République En Marche restent méfiants à l’égard d’Anne Hidalgo.



