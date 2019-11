Présidentielle américaine 2020 : Le milliardaire Michael Bloomberg se lance dans la course chez les démocrates

Le milliardaire et ancien maire de New York Michael Bloomberg a officialisé dimanche sa candidature à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020.



"Je suis candidat à la présidentielle pour battre Donald Trump et rebâtir les États-Unis", a déclaré, dimanche 24 novembre, l'ancien maire de New York Michael Bloomberg. Par un communiqué, il a ainsi officialisé sa candidature à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle américaine de 2020.



Dans le texte, partagé ensuite sur son compte officiel Twitter, le milliardaire âgé de 77 ans ajoute : "Nous ne pouvons pas nous permettre pendant quatre années de plus la politique irréfléchie et contraire à l'éthique du président Trump."