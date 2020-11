Présidentielle américaine: Joe Biden creuse son écart avec Donald Trump Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Novembre 2020 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Donald Trump se trouve désormais dos au mur. Mercredi, Joe Biden a confirmé sa remontada au Midwest en s’adjugeant, selon les projections des médias américains, le Wisconsin et le Michigan.



Sur le papier, le candidat démocrate pointe désormais à 253 grands électeurs, avec une route grande ouverte vers la majorité au collège électoral (270 voix). Mais le président américain, qui accuse les démocrates de tenter de « voler » l’élection, a déposé des recours en justice pour suspendre le dépouillement en Pennsylvanie et dans le Michigan, où il restait de nombreux votes par correspondance à comptabiliser, et demandé un recompte dans le Wisconsin.



Parmi les cinq Etats encore indécis, de nombreuses combinaisons permettraient à Joe Biden d’atteindre la majorité. Comme de remporter le Nevada et l’Arizona, où il fait la course en tête. Ou bien la Pennsylvanie, où il reste plus d’un million de votes par correspondance à dépouiller. Ou une combinaison Géorgie (on attend le vote des banlieues d’Atlanta) plus Nevada ou Arizona.



Donald Trump compte toutefois se battre jusqu’au bout. Dans le Wisconsin, son directeur de campagne a déposé une demande de recompte, en raison d’un écart inférieur à 1 %. L’ancien gouverneur républicain de l’Etat, Scott Walker, a toutefois rappelé qu’en 2011 et 2016, les recomptes n’avaient trouvé que quelques centaines de voix de différence.

🔴CNN et NBC projettent le Michigan pour Biden, ça lui ferait 253 avec un boulevard vers 270:

- Nevada + Arizona = 270

- Pennsylvanie seul = 273

- Géorgie + NV = 275

- GA + AZ = 280

- GA seule = 269 🙃(avec possible tie improbable si Trump gagnait NV/AZ/PA) #Elections2020 pic.twitter.com/xyHcP9HSFc — Philippe Berry (@ptiberry) November 4, 2020





Source : Source : https://www.exclusif.net/Presidentielle-americaine...

