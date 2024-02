Présidentielle au Sénégal : Dr. Abdourahmane Diouf propose un dialogue avec seulement, les 19 candidats retenus Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 23:39 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat spolié, Dr. Abdourahmane Diouf et la coalition Abdourahmane2024, ne participeront pas au dialogue initié par le Président Macky Sall, les 26 et 27 Février 2024. La coalition encourage le président de la République à trouver un consensus avec les 19 candidats officiellement retenus, pour convenir d'un calendrier conforme aux attentes du peuple sénégalais. Selon Abdourahmane Diouf et sa coalition, les 19 candidats retenus ont un droit acquis à aller à l'élection présidentielle, pour se présenter en successeurs du Président Macky Sall jusqu'au 2 Avril 2024. Cette date marque la fin d'un mandat et d'un régime.



En tant que candidat spolié, Abdourahmane Diouf rappelle que malgré les insuffisances de la procédure de choix des candidats à l'élection présidentielle et en dépit des preuves « irréfutables du sabotage » de sa candidature, il accepté d'en faire le deuil pour que l'intérêt du peuple sénégalais triomphe. « Nous attendons avec enthousiasme et espoir le choix d'une date pour l'élection présidentielle dans le courant du mois de mars, pour que la passation de pouvoirs puisse se faire sans anicroches le 2 Avril 2024 », espère-t-il.







Source : Source : https://www.jotaay.net/Presidentielle-au-Senegal-l...

