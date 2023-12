Présidentielle au Sénégal/ Rejets massifs de parrains: Quel avenir pour Ousmane Sonko ? La course à l'élection présidentielle de 2024 au Sénégal bat son plein, avec la vérification en cours des parrainages des candidats. Le premier candidat, dont le dossier a été examiné, a reçu l'approbation du Conseil Constitutionnel. Cependant, pour le candidat de l'opposition, Ousmane Sonko, actuellement détenu, l'examen de son dossier, initialement prévu ce samedi, a été reporté au 5 janvier en raison de l'absence de son mandataire.

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 16:34 | | 0 commentaire(s)|

C’est une étape cruciale franchie avec succès pour le candidat Boubacar Camara. Cependant, Plus de 6000 de ses parrains ont été rejetés, sur les 58 975 déposés, selon Bassirou Seck, chargé de Communication du candidat. Il souligne : « C’est un problème que nous rencontrons, 6069 de nos parrains sur les 58 975 déposés ont été invalidés car ils ne sont pas répertoriés dans le fichier électoral. Cela pose la question de la fiabilité du fichier électoral. »



En parallèle, le dossier de Cheikh Tiadiane Gadio nécessite des corrections en raison de doublons identifiés, mettant ses alliés sous pression avec un ultimatum de 48 heures pour rectifier ces erreurs : « Si on divisait le nombre d'électeurs par le nombre de candidats, personne n'aurait le nombre requis. Donc, cela était à prévoir. Heureusement, avec une réserve et un délai de 48 heures, nous allons remédier à cela pour combler le fossé. », a précisé Aminata Diagne Ndiaye, son mandataire.



D'autres candidatures sont en suspens, notamment celui d'Ousmane Sonko, de l'opposition, actuellement incarcéré. L'examen de son dossier de parrainages, initialement prévu ce samedi, est reporté au 5 janvier en raison de l'absence de son mandataire.













Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook