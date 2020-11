Présidentielle aux USA: Le parti de Baldé félicite le centriste Joe Biden

Joe Biden, incarne la force tranquille centriste de l'Amérique, est élu depuis ce dimanche, président des USA. Ses camarades du Sénégal membre de l’Union Centriste du Sénégal(UCS) se réjouissent de son élection et lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions de Président des États-Unis.





L’Union Centriste du Sénégal(UCS) félicite le 46 ème Président élu des États Unis d'Amérique, Joe BIDEN, "centriste émérite" et sa colistiére Kamala Harris, première femme, de surcroit afro américaine à être consacrée Vice-Présidente, pour leur victoire éclatante.





"Notre Parti politique, membre de l’Internationale Démocrate Centriste, félicite le peuple américain pour la maturité et la vitalité de sa démocratie et souhaite au nouveau locataire de la maison blanche plein succès dans ses nouvelles fonctions de Président des États-Unis. Ce centriste démocrate de souche offrira sans doute au monde, sous l’impulsion d'un peuple américain réconcilié avec ses valeurs, une offre politique en adéquation avec les principes idoines qui fondent notre idéologie centriste", rassure le parti du maire de Ziguinchor.



Enfin, le porte parole de l’UCS Aboubacar DIASSY, invite l’Internationale Démocrate Centriste (IDC) à "considérer cette victoire de Joe BIDEN comme la consécration d’un nouvel ordre mondial avec le Centrisme comme moteur propulseur pour un monde meilleur gage de paix, de stabilité, de liberté et d’égalité." L'arrivée de Joe Biden à la tete des USA prouve nettement que le centrisme est de plus en plus une réalité dans la gestion des affaires politique.



Pour rappel cet Infatigable et éternel centriste s'est lancé de nouveau dans la course à l'investiture démocrate en ayant pour concurrents, toute une série de progressistes.









