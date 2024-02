Présidentielle - crise institutionnelle/ Abdou Karim Fofana assène ses vérités : « Le report n’émane pas du PR…mais du parlement »

Dans un entretien ce dimanche avec France 24 et TV5, le ministre du commerce de la consommation et des PME, porte-parole du gouvernement est largement revenu sur la situation politique actuelle au Sénégal. C’est évident : la présidentielle est au cœur de tous les débats. Abdou Karim Fofana s’exprimant sur l’initiative du report précise : « elle émane de l’Assemblée nationale et non du président de la République. Camus disait : mal nommer les choses c’est ajouter au malheur du monde. Contrairement à ce que relaient certains médias, le président de la République n’a pas décidé du report, mais il a pris acte de la proposition de l’Assemblée nationale, seule habilité en la matière, qui souhaite procéder à un report de l’élection. Cependant, l’auteur de la proposition de loi est le Député Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire liberté, démocratie et changement, qui est de l’opposition ». Le discours du chef de l’Etat hier, n’a pas échappé à l’analyse du ministre et porte-parole du gouvernement.







« L’abrogation du décret convoquant le corps électoral le 25 Février prochain est cohérent dans la démarche du président de la république et du respect de la séparation des pouvoirs parce qu’il n’est pas indiqué de laisser les acteurs aller en campagne électorale alors qu’au même moment l’assemblée est en session pour décider du report et qu’avant cela elle avait initié une commission d’enquête parlementaire relative au contrôle des candidatures par le Conseil Constitutionnel. Ce sera à l’Assemblée nationale d’indiquer la durée avant l’organisation du scrutin le temps de permettre aux acteurs de s’entendre » rappelle le ministre qui, dans la même veine, considère que le président Macky Sall est le garant du bon fonctionnement des institutions ».







Rejoignant le président Macky Sall, Abdou Karim Fofana prône un dialogue pour permettre des élections inclusives et crédibles En terminant son entretien, le ministre Abdou Karim Fofana égratigne l’opposition qui selon lui, manque de cohérence dans la démarche. « Vous avez parmi les opposants qui manifestent certains membres du collectif constitué d’une quarantaine de candidats recalés qui avaient saisi le président de la République pour se plaindre du traitement de leurs parrainages et demander le report de l’élection. Ce sont des gens qui disent le soir : le Conseil Constitutionnel n’a pas bien traité nos parrainages ; et le lendemain qui disent non au report alors qu’ils ont demandé qu’il y est report ».