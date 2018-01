Présidentielle de 2019 : Idy candidat de Khalifa si...

S’il est condamné et mis out de la course pour la Présidentielle de 2019, Khalifa Sall pourrait soutenir une candidature d’Idrissa Seck. «C’est dans l’ordre du possible, il ne faut jamais dire ‘jamais’. Et je ne veux pas insulter l’histoire», a déclaré le maire de la Médina, Bamba Fall, dans un entretien avec L’Observateur.



Se voulant plus prudent, et sans doute pour éviter de froisser les autres soutiens du maire de Dakar qui visent la prochaine présidentielle, Bamba Fall s'est empressé de mettre la pédale douce : «Nous appartenons à une coalition où on peut avoir plusieurs candidats venant du Parti socialiste ou des autres formations politiques. Le moment venu, on décidera ».



Mais le maire de la Médina croit aux chances du maire de Dakar de s’en sortir. Il dit : « Je ne veux pas parler de plan B, parce que je suis persuadé que Khalifa Sall sera bientôt libre, parce qu’il est innocent. Nous n’avons pas de plan B ».



Le procès du maire de Dakar, reporté le 14 décembre dernier à hier, mercredi 3 janvier, a été une nouvelle fois renvoyé. La prochaine audience est prévue le 23 janvier.











Seneweb