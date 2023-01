Présidentielle de 2024: Bby mise sur les grands électeurs pour une victoire dès le 1er tour

Le rythme de mise en place des comités en perspective de la vente des cartes de l’Alliance Pour la République (Apr) est encore timide dans presque toutes les collectivités territoriales. Mais c’est le contraire dans la commune de Méouane (département de Tivaouane) où le maire Cheikh Tidiane Sall a remis hier les fiches des 90 comités déjà scellés au commissaire de la vente Mohamed Diallo, en attendant la validation et le montage officiel. Ces comités sont localisés dans les 7 zones de la commune, notamment 21 dans la zone de Méouane, 18 dans la zone de Mékhé Village.



D'aprés L'As, la zone de Ndankh compte 15 comités, la zone de Léona 15. Pendant ce temps, 09 comités ont été répertoriés dans la zone de Ndoukoura, 06 dans le Ndombil et enfin 6 comités dans le Touba Fall. Après la remise des fiches aux fins d’une validation sur le terrain, Cheikh Tidiane Sall s’est projeté sur l’élection présidentielle de 2024 pour, dit-il, créer les conditions d’une victoire sans anicroche, et dès le premier tour, du Président Macky Sall.



Il souligne en effet que Méouane a porté son choix sur le Président Macky Sall, afin qu’il puisse continuer à conduire les destinées de la nation. C’est dans ce cadre qu’il a agité la notion de grands électeurs, découlant du montage des comités. Mais ces derniers n’ont rien à voir avec les grands électeurs américains. Dans le cas d’espèce, pour être un grand électeur, il faut que le responsable puisse monter au moins 50 comités de 50 électeurs chacun. Ainsi, le grand électeur pourrait suivre et fidéliser au moins 2 500 électeurs. «Et dans le pays, il est largement possible d’installer 22 grands électeurs dans chaque département, ce qui procure une gestion de proximité des électeurs et une fidélisation pouvant se concrétiser dans les urnes», affirme le directeur du Centre des Œuvres Sociales et Universitaires de Thiès (Crous-T). Avec ce calcul, indique Cheikh Tidiane Sall, 1 000 grands électeurs seront installés à travers le pays, chacun devant gérer 2 500 électeurs, soit au total 2 500 000 électeurs. «Avec ce chiffre, les élections sont pliées dès 2023», clame-t-il.