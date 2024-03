Présidentielle du 24 mars 2024 : Déthié Fall ‘’pour un Sénégal bon à vivre et beau à voir’’

Déthié Fall estime que l’État, par essence, doit être au service du peuple. Il soutient aussi que l’écart de niveau entre les personnes incarnant l’État et le peuple est « inacceptable ». Car, dit-il, ces personnes qui incarnent l’Etat jouissent de privilèges hors normes alors que le commun du sénégalais peine à satisfaire ses besoins physiologiques.



Par conséquent, il entend procéder à une grande campagne d’optimisation des charges publiques. « Il nous faudra alors augmenter sensiblement la performance de l’action publique tout en baissant les charges y afférant. En trois (03) ans, les charges de fonctionnement de l’État devront baisser de 25%, fait-il savoir.



Dans ses actions au profit du secteur informel, Déthié Fall compte réduire au minimum les barrières à la formalisation en levant les obstacles à l’enregistrement et à la mise en conformité. En ce sens, il soutient que la digitalisation sera utilisée pour faciliter le processus. Il s’engage également à renforcer les mesures incitatives à la formalisation telle une exonération fiscale au cours des premières années.



Il ambitionne de mettre en place une structure pour accompagner les entreprises à réussir la transition. Cette structure pourra, selon lui, mettre à disposition des comptables, conseillers en management, des formateurs sur les marchés publics, etc. Il renforcera également les Fonds de garantie et alléger les conditions d’accès.



80% des terres arables deviennent exploitables en permanence en fin de mandat



M. Fall fera, par ailleurs, du ministère en charge de l’agriculture, celui de souveraineté. « En faire un ministère de souveraineté témoignera de toute l’importance que je lui accorde et du rôle central que je compte lui faire jouer dans la concrétisation de ma vision d’un Sénégal bon à vivre », explique le candidat du Parti républicain pour le progrès (Prp).



Il prévoit d’orienter les investissements nationaux prioritairement vers les infrastructures de désenclavement, de mise à disposition d’eau et d’énergie des zones de production agricoles et d’élevage. « Mon objectif est qu’à la fin du quinquennat, 80% des terres arables deviennent exploitables en permanence », dit-il. M. Fall compte aussi créer un cadre de coopération entre Investisseurs agricoles et les paysans pour préserver et développer les acquis de ces derniers tout en assurant le développement de l’agro business.



Il promet aussi de restructurer l’Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) en érigeant des Centres de recherche spécialisés sur la filière dominante de chaque zone agroécologique.



Concernant l’élevage, Déthié Fall s’engage à veiller à ce que ce secteur profite sensiblement du développement du secteur agricole. Selon lui, l’objectif est de faire baisser les prix de l’aliment de bétail et de volaille. Il va inciter, au même titre que l’agriculture, les investissements privés dans l’élevage par une facilitation d’accès aux terres, d’acquisition du matériel d’exploitation. Il compte promouvoir accompagner et protéger l’élevage laitier. L’objectif est, d’après lui, d’assurer une autosuffisance en production laitière pour satisfaire la consommation locale et devenir un pays exportateur.



« Pour une consommation de produits laitiers de 30 kg par personne et par an, notre facture d’importation est supérieure à 35 milliards de FCFA par an. Mon ambition est de faire passer notre pays de pays importateur à pays exportateur de produits laitiers à la fin du quinquennat », projette le candidat du Prp. Qui s’engage à appuyer le renforcement et le développement des fermes d’élevage d’ovins dans des zones de culture fourragère avec l’objectif « d’assurer une autosuffisance de production de béliers à des prix acceptables pour la fête de la tabaski dont le besoin est estimé à presque 900 mille têtes ».



La préférence nationale comme règle dans les commandes publiques



Dans le secteur de l’industrie, Déthié Fall ambitionne de renforcer davantage l’environnement des affaires au Sénégal par un allègement des procédures administratives, judiciaires, commerciales, la lutte contre la corruption, des facilitations d’accès à l’énergie et aux terres.



Il va promouvoir le consommé local. A ce titre, il soutient que la préférence nationale sera optée comme règle dans les commandes publiques, avec « l’instauration une loi » en ce sens. « L’État et ses démembrements seront interdits d’importer du matériel, des services ou des produits de consommation susceptible d’être produits par des entreprises locales avec les niveaux d’exigence requis », s’engage le candidat. Au cas où il y’aurait déficit de compétences, dit-il, ce sera à l’entreprise locale de nouer les partenariats nécessaires pour palier à ce déficit.



Il va exiger aux entreprises extérieures détentrices de contrat public, dont l’offre locale ne peut satisfaire, de nouer des partenariats avec des entreprises sénégalaises et de procéder aux transferts de technologie et de compétences depuis la phase conception.



Il annonce de créer des zones industrielles dans chaque région pour faciliter le développement des unités de transformation et de manufacture. Ces unités devront être en parfaite adéquation avec les spécificités économiques de la région, précise-t-il dans son programme.



Libéralisation du secteur de l’énergie électrique



S’il est élu président de la République, Déthié Fall compte libéraliser le secteur de l’énergie électrique par une ouverture maitrisée aux investisseurs privés prioritairement nationaux. Les nouveaux entrants dans le secteur pourront, dit-il, profiter des nouvelles technologies et baisser les coûts de production et par conséquent de vente du prix du kwh pour le bien des entreprises, ménages et de l’état. En, ce sens, il explique que l’état pourra effectivement arrêter les subventions sur l’électricité estimée à 97 milliards pour 2023 et les réorienter dans d’autres domaines.



Aussi, s’engage-t-il à apporter les réformes structurelles à la Senelec afin de lui permettre de disposer de solides bases pour faire face à la concurrence, conséquence de la libéralisation. Il prévoit aussi de mettre en place une politique qui encourage les entreprises industrielles et agricoles à investir dans l’autoproduction énergétique pour satisfaire leurs besoins.



Le candidat à la présidentielle va « promouvoir les énergies vertes et dans une moindre mesure le gaz dans le mix énergétique national pour contribuer significativement aux objectifs de développement durable ». A l’en croire, les centrales à charbon seront arrêtées et celles à fioul réduite avec objectif d’avoir un mix énergie renouvelable de 40% en 10 ans.



Dans le sous-secteur de la pêche, Déthié Fall prévoit d’auditer les processus d’octroi des licences de pêches maritimes, « le processus d’attribution des licences de pêche étant suspecté d’être une véritable nébuleuse ». « Je vais diligenter un audit de tout le processus et les corrections nécessaires seront apportées pour la préservation continue des ressources halieutiques et l’accroissement de la valeur ajoutée à l’économie nationale », dit M. Fall.



D’après son programme, il y aura un appui pour permettre aux municipalités de disposer des équipements de froid pour la conservation des produits halieutiques. Il sera aussi mis en place un dispositif de financement facilitant aux pêcheurs la modernisation de leurs équipements. Déthié Fall obligera, contractuellement, les détenteurs des licences de pêche industrielle à privilégier le marché local lors de la commercialisation des produits.



Bassirou MBAYE







