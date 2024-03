Présidentielle du 24 mars 2024 : El Hadji Mamadou Diao annonce ‘’le Sénégal qui vient’’

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

Le candidat El Hadji Mamadou Diao promet aux électeurs de créer un Fonds pour la recherche agricole avec le renforcement considérable des moyens des centres de recherches et d’expérimentations et la création d’une agence de promotion de l’agriculture avec une chambre chargée des fonds de garantie.



Il compte également « supprimer le bail agricole au profit du bail agro-industriel », renforcer et valoriser la mécanique agricole locale ; ainsi que développer la chaine de conservation et de stockage. Dans son programme, il promet aux sénégalais d’encadrer et de former les agriculteurs.



Pour ce qui est de la pêche, le candidat de Diao 2024, prévoit de définir un quota (40) de licences de pêche à attribuer aux pécheurs artisanaux ; renforcer les capacités avec la création d’une école de métier de la pêche ; veiller à l’application rigoureuse du repos biologique ; et cartographier les ressources et stocks halieutiques.



Il s’engage également à diversifier les activités génératrices de revenus de la pêche comme l’aquaculture ; créer un fond spécial pour la pêche ; et à augmenter considérablement la chaine de froid pour la conservation des produits halieutiques.



Dans le sous-secteur de l’élevage, M. Diao annonce la création, modernisation et renforcement d’espace et de structures dédiées à l’élevage, la transformation structurelle de la chaine de valeur d’élevage pour une autosuffisance en viande (ruminant et volaille).



Il promet aussi d’actée la professionnalisation du secteur de l’élevage et le développement technique et technologique, l’amélioration et modernisation des systèmes de production animale et de la génétique des races. Il veillera notamment à l’amélioration et la promotion des cultures fourragères. Le candidat de la coalition Diao 2024 s’engage à développer l’élevage urbain, assurer l’accès à l’eau et au pâturage, créer des ranchs régionaux dans les zones sylvo-pastorales et d’une banque nationale de semences de races améliorées en mettant l’accent sur la santé animale.



Une fois élu, le candidat de Diao 2024 promet la promotion et le développement de chaines de valeurs notamment l’élevage urbain et péri urbain, la mise en place d’un fonds pour les éleveurs et l’accompagnement des producteurs de volailles.



Création d’une nouvelle usine de raffinage du pétrole



El Hadji Mamadou Diao ambitionne de créer une nouvelle usine de raffinage du pétrole plus moderne et plus performante, de promouvoir les métiers du pétrole dans l’offre de formation des Sénégalais et de financer les recherches visant à réduire l’impact des industries extractives sur l’environnement.



Il veut aussi créer de nouvelles voies ferroviaires pour permettre un transport efficace et efficient des produits pétroliers, augmenter l’autonomie de la production électrique pour réduire les coûts de l’électricité et adopter « une politique de mer propre et poisson propre pour la protection de la mer ».



Dans le domaine des mines, il considère comme prioritaire, de créer des laboratoires géochimiques et minéralogiques en vue d’une parfaite maitrise de l’exploration des gisements, promouvoir les filières de l’ingénierie minière (création de classes préparatoires), d’aller vers la transformation de l'or brut (Industrie minière) et d’assurer une gestion participative et inclusive des ressources naturelles.



M. Diao ambitionne de mettre en place une chaine de valeur des industries extractives et la transformation des substances minières mais également d’exiger le transfert de connaissances et de technologies aux jeunes dans l'industrie minière. Selon son programme, il veillera à la réhabilitation des sites après les opérations d’exploitation minières.



Baisser le prix de l’électricité de 50% pour la tranche sociale



Selon Mame Boy Diao, les coûts élevés de l'énergie et les problèmes liés à la fiabilité du réseau électrique sont des obstacles à surmonter en plus de l'accès à l'énergie dans les zones rurales. A ce titre, il confie que la coalition Diao 2024 s’engage à relever ce défi, pour permettre l’accès à l’électricité sur l’ensemble du territoire national.



Pour ce faire, il compte renforcer la dynamique de construction de centrales solaires et éoliennes, recourir aux énergies renouvelables dans plusieurs structures de l’administration et de l’éclairage publique, baisser le prix de l’électricité de 50% pour la tranche sociale, et réduire la dépendance sur les importations d’hydrocarbures.



Il promet dans le même sillage, de favoriser les centrales de productions régionales et d’assurer un transport plus fiable de l’énergie en rapprochant la production et les consommateurs tout en tenant compte de l’environnement. Il s’engage aussi à faciliter et encourager l’utilisation de matériaux respectant l’environnement et promouvoir les énergies recouvrables dans les constructions privées.



Pour l’industrie, M. Diao prévoit, dans ses actions prioritaires, la création d’un régime incitatif pour les multinationales qui veulent s’installer au Sénégal ; d’un Fonds d’impulsion dédié à l’industrie nationale pour les domaines spécifiques à la transformation agricole et halieutique.



Il va procéder à la proposition de loi sur le traitement ou recyclage des déchets industriels et adapter des programmes de formations aux métiers de l’industrie. Il veillera aussi au relèvement du plateau technique des instituts de recherche ; et à la promotion du Partenariat public-privé (Ppp) dans le domaine industriel.



Concernant l’artisanat, El Hadji Mamadou Diao prévoit de définir une politique de développement d’une industrie de transformation par des outils d’automatisation et de production à grande échelle ; de créer un fonds pour le secteur informel ; et de favoriser l’émergence de pôles artisanaux par une incitation massive à l’investissement privé.



Il s’engage dans le même sens, à encourager la création de galeries d’arts afin de promouvoir les expositions et les exportations et favoriser la création de Petites et moyennes entreprises (Pme) et Petites et moyennes industries (Pmi) dans le secteur informel. Il va également structurer les acteurs de l’artisanat avec l’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire.



Une carte d’identité numérique obligatoire pour toutes les personnes



Pour ce qui est du numérique, le candidat à la présidentielle du 24 mars prochain compte mettre en place une carte d’identité numérique obligatoire pour toutes les personnes ; faciliter l’accès et l’appropriation de la dématérialisation de l’administration publique ; faire l’audit et le diagnostic des procédures de l'administration publique ; et sensibiliser et informer sur la dématérialisation des procédures.



Il compte également multiplier les centres Sénégal Services ; renforcer la digitalisation et la traçabilité de l’économie ; démocratiser la digitalisation des transactions en espèce ; et enfin encadrer la fintech (inclusion financière).



Bassirou MBAYE







Source : « L’humain doit être placé au cœur du développement et la jeunesse constituer l’alpha et l’oméga des politiques publiques au Sénégal ! » C’est la conviction de El Hadji Mamadou Diao communément appelé Mame Boy Diao, candidat à la présidentielle du 24 mars 2024. Dans son programme en vue de ce scrutin, il présente aux sénégalais ses « actions prioritaires », une fois à la tête du pays.Source : https://www.lejecos.com/Presidentielle-du-24-mars-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook