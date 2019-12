Présidentielle en Guinée-Bissau: Duel télévisé avant le second tour

Rédigé par Mamadou Mangane le 27 Décembre 2019 à 09:29

Le second tour de la présidentielle opposera dimanche Domingos Simoes Pereira, du PAIGC, arrivé largement en tête du premier tour avec plus de 40% des voix, à Umaro Sissoco Embalo, du Madem G15, qui avait recueilli 27,65% des voix. Les deux candidats se sont retrouvés jeudi soir pour un débat télévisé, le premier et dernier de cette campagne qui s’est déroulée dans le calme.