Présidentielle en Guinée Bissau : Ousmane Sonko apporte son soutien à Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 23:42

J'apporte mon total soutien à mon frère Domingos Simoes Pereira, candidat du PAIGC arrivé premier à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle en Guinée Bissau.



Monsieur Pereira est le candidat qui incarne les valeurs d'ouverture sociale, de souveraineté, de panafricanisme, d'intégrité et d'indépendance vis à vis des lobbies africaines et mondiales auxquelles nous croyons.

Nos souhaits et prières l'accompagnent pour une victoire finale éclatante.



Je salue la maturité du peuple Bissau-guinéen qui a su déjouer les plans du syndicat de certains présidents de la sous région portés sur leurs seuls intérêts. Il s'agira, au soir du 28 décembre, de parachever la reprise en main du destin de la Guinée.

Vive l’Afrique!



Fait à Dakar, le 03 Décembre 2019



Ousmane SONKO

Député, Président de PASTEF-les patriotes

