Présidentielle en Guinée-Bissau : le candidat battu Domingos Simoes Pereira conteste les résultats Le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, parti majoritaire en Guinée-Bissau), Domingos Simoes Pereira, qui a perdu au second tour de la présidentielle de Guinée Bissau, tenu dimanche dernier, face à son rival Umaro Sissoco Embalo, a déclaré ne pas accepter le résultat du scrutin, qualifié selon lui de plein d’"irrégularités".

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Janvier 2020 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

"Les résultats provisoires qui viennent d'être proclamés sont pleins d'irrégularités, de nullité et de manipulations, qui (constituent) une fraude électorale. Un tel résultat, nous ne pouvons pas l'accepter", a-t-il déclaré devant des militants au siège de son parti.



"Nous allons amener toutes les preuves qui démontrent que les résultats ont été changés" au profit de M. Embalo, a ajouté le chef du PAIGC, en annonçant un "recours en annulation" après consultation de ses conseillers juridiques.



"Je serai un président de la concorde nationale", a pour sa part assuré l’opposant Umaro Sissoco Embalo, qui défendait les couleurs du parti Madem, une dissidence du PAIGC.



"L'euphorie de la campagne est terminée. J'ai besoin de tous les Bissau-guinéens pour faire une nouvelle Guinée-Bissau", a-t-il ajouté depuis son siège de campagne.



Umaro Sissoco Embalo, a remporté le second tour de la présidentielle avec 53,55% des suffrages, selon les résultats provisoires publiés mercredi par la Commission nationale électorale (CNE), alors que Domingos Simoes Pereira, a obtenu 46,45% des suffrages.



Le taux d'abstention de ce second tour est de 27,33%, supérieur au premier tour, a fait savoir la CNE, précisant que M. Embalo a gagné 293.359 voix alors que M. Pereira en a obtenu 254.468.



Plus de 760.000 électeurs ont été appelés dimanche dernier à choisir lequel des deux candidats serait le président de la République pour les cinq prochaines années.



Le 27 novembre dernier, la CNE avait annoncé les résultats du premier tour, MM. Pereira et Embalo accédant au second tour avec respectivement 40,13% et 27,65% des suffrages.





Atlasinfo (avec MAP)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos