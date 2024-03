Présidentielle en Russie : Des bureaux de vote attaqués au cocktail molotov, plusieurs arrestations Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Mars 2024 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Russie Atlanticactu / Saint-Pétersbourg / Marie Pierre Dupuy Plusieurs arrestations ont été enregistrées dans plusieurs villes de Russie où des contestataires ont voulu empêcher le vote en incendiant des bureaux de vote lors de l’élection présidentielle qui se déroule à partir de ce vendredi. Une jeune femme a tenté d’incendier avec un cocktail Molotov un bureau de vote à Saint-Pétersbourg et une bombe a été posée devant un autre bureau de vote. Des contestataires et activistes russes qui n’ont peut-être pas vraiment leur mot à dire dans l’élection présidentielle russe qui se tient ce vendredi 15 mars au dimanche 17, ont trouvé quand même des moyens de s’exprimer. Le scrutin présidentiel est voué à réélire le président Vladimir Poutine, au pouvoir depuis déjà un quart de siècle, pour un mandat supplémentaire de six ans, l’opposition ayant été éradiquée. Les votants doivent ainsi choisir entre l’homme fort du Kremlin et trois autres candidats, qui le soutiennent ouvertement. Malgré l’absence de choix, ou plutôt à cause de cela, le vote ne se déroule pas sans heurts, selon l’AFP. Huit personnes ont été arrêtées pour des dégradations dans des bureaux de vote, ont indiqué les autorités dans des communiqués distincts. Cinq personnes ont été « placées en détention » à Moscou et dans les régions de Voronej, Rostov et Karatchaïévo-Tcherkessie après avoir aspergé d’un « liquide colorant » des bulletins dans des urnes. Des jets de cocktail molotov et engin explosif improvisé sont notés dans plusieurs endroits Une personne a été interpellée pour avoir tenté de mettre le feu à une urne à Khanty-Mansisk en Sibérie, et une autre pour avoir tenté d’allumer un pétard dans un bureau de vote de la région de Tcheliabinsk. Le parquet de la capitale russe avait mis en garde jeudi contre toute protestation, aucune critique ni opposition n’étant tolérée dans le pays. Mais visiblement l’avertissement ne suffit pas. Une jeune femme a en effet tenté d’incendier avec un cocktail Molotov un bureau de vote à Saint-Pétersbourg, a indiqué un responsable de la commission électorale locale, au premier jour de la présidentielle en Russie marqué par plusieurs dégradations. « Une femme de 20 ans a essayé de lancer un cocktail Molotov sur l’enseigne d’un bureau de vote » située dans une école, a indiqué Maxime Meïksine sur Telegram. « Ces agissements illégaux ont été efficacement stoppés par des policiers. Personne n’a été blessé », a-t-il ajouté. Aussi, une bombe a explosé sans faire de victimes devant un bureau de vote dans la région de Kherson, occupée par la Russie dans le Sud de l’Ukraine. « À Skadovsk, un engin explosif improvisé a été placé dans une poubelle devant le bureau de vote. Il y a eu une détonation, pas de victime », a indiqué sur Telegram la commission électorale régionale liée à l’occupation russe.



