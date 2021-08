Présidentielle en Zambie: un mort et les réseaux sociaux coupés pendant la journée de vote (Afrique – Australe) Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Août 2021 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

Sept millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour plusieurs scrutins, dont la présidentielle. Ils devaient départager seize candidats, dont le sortant Edgar Lungu, face à son rival historique Hakainde Hichilema, qui se présentait pour la sixième fois. Scrutin marqué par quelques incidents et des perturbations sur internet. Tout avait l'air parfait dans la capitale zambienne.



Les bureaux de vote avaient ouvert à 6h. Les longues files d'attente donnaient l'impression que la participation était forte et aucun incident n'était signalé à Lusaka, rapporte la correspondante de France 24 dans la capitale zambienne, Caroline Dumay. Et puis, en milieu d'après-midi, une fausse note. Les Zambiens ont réalisé qu'ils n'avaient plus accès aux réseaux sociaux. WhatsApp, Messenger, Twitter ou Facebook, impossible de communiquer, les nouvelles ne circulent plus. Avant le scrutin, le gouvernement avait menacé de bloquer internet si certains « colport[ai]ent des fausses informations pouvant déstabiliser » l'élection. (RFI)





Source : https://www.impact.sn/Presidentielle-en-Zambie-un-...

