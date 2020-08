Présidentielle en vue en Guinée: les délégués de son parti invitent Alpha Condé à briguer un 3e mandat Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Août 2020 à 18:23 | | 0 commentaire(s)| Les délégués du parti pouvoir en Guinée, réunis en Congrès depuis hier, ont invité, jeudi, le président sortant, Alpha Condé, à accepter d’être leur candidat à l’élection présidentielle d’octobre prochain et donc de briguer un troisième mandat à la tête du pays.

A l’issue de leur congrès, tenu les 05 et 06 août, les quelque 350 délégués du parti réunis au Palais du Peuple, siège de l’Assemblée nationale, ont invité leur mentor à se porter candidat à sa propre succession.



« Il ressort des interventions un plaidoyer en direction du président Alpha Condé, pour qu'il veuille bien accepter la volonté du peuple d'être le candidat unique du RPG à l'élection présidentielle », a déclaré devant les délégués du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG) Diakagbé Kaba , la députée chargée de la synthèse des travaux de la convention.



Premier président démocratiquement élu de la Guinée, Alpha Condé a été réélu en 2015 pour un second et dernier mandat, selon l’ancienne loi fondamentale du pays, modifiée en mars dernier lors d’un référendum controversé.



C’est cette modification qui permet à Alpha Condé de remettre les compteurs à zéro si l’on en croit à ses partisans. L’intéressé a quant à lui toujours exprimé son opposition au principe de la limitation des mandats, le qualifiant d’injuste.



Il a par ailleurs laissé planer le doute, à maintes reprises, sur sa probable candidature à la présidentielle d’octobre prochain. « C'est mon parti qui décidera », rétorque-t-il à chaque fois que la question lui est posée.

APA



Accueil Envoyer à un ami Partager