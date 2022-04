Présidentielle française: Macron réélu, Le Pen annonce poursuivre son «engagement pour la France et les Français» Emmanuel Macron est réélu président pour un second mandat face à Marine Le Pen avec 58% des voix, selon l'Ifop. L'abstention, en hausse par rapport à 2017, est estimée à 28,2%

«Je crois que c’est une très bonne nouvelle pour la majorité et pour Emmanuel Macron. Les Français ont fait un choix clair, net qui donne un mandat solide à Emmanuel Macron et à sa future majorité et je crois que la solidité du choix des Français va nous permettre de poursuivre notre action», se réjouit Bruno Le Maire peu après la victoire d’Emmanuel Macron.



Il n'existe que deux précédents. Réélu dimanche 24 avril au soir avec environ 58% des voix au second tour de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron va, comme François Mitterrand (1988) et Jacques Chirac (2002) avant lui, procéder à une passation de pouvoir avec lui-même dans les prochaines semaines. Contrairement à 2017, où il avait été reçu par son prédécesseur François Hollande sur le perron de l'Élysée, le chef de l'État ne va cette fois pas se mettre en scène en train de traverser la cour d'honneur du Palais sur le tapis rouge habituellement installé pour l'occasion



«Je poursuivrai mon engagement pour la France et les Français», assure Marine Le Pen qui annonce «lancer la bataille pour les législatives»



Marine Le Pen s’exprime depuis son QG, du 16e arrondissement. Marine Le Pen salue «en dépit de deux semaines de méthodes déloyales, violentes», le fait que les idées «que nous représentons arrivent à des sommets un soir des élections. Avec plus de 43% des voix, le résultat représente en lui-même une éclatante victoire». Et d’ajouter: «Des millions de nos compatriotes ont fait le choix du camp national et du changement. J’adresse ma plus profonde gratitude à ceux qui m’ont fait confiance au premier tour et à ceux qui, par millions, nous ont rejoint au second.»



